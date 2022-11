Lucro da AstraZeneca sobe 418% para 2 mil 388 milhões de euros até Setembro

A AstraZeneca informou hoje que obteve um lucro atribuível de 2.391 milhões de dólares (2.388 milhões de euros) até setembro, mais 418% do que no mesmo período de 2021, devido ao forte crescimento em todas as áreas.

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, a farmacêutica declarou que o seu lucro antes de impostos foi de 1.723 milhões de dólares (1.721 milhões de euros), mais 364% do que no mesmo período do ano passado, enquanto o lucro operacional atingiu 2.663 milhões de dólares (2.660 milhões de euros), um aumento de 97% em relação ao mesmo período em 2021.

As receitas totais ascenderam a 33.144 milhões de dólares (33.110 milhões de euros), mais 30,4% do que nos mesmos nove meses do ano passado, diz o comunicado.

O ativo total era de 94.185 milhões de dólares (94.090 milhões de euros) em 30 de setembro.

A empresa disse que as suas receitas também foram impulsionadas pela adição da Alexion, que entrou nos resultados do grupo em 21 de julho do ano passado.

As receitas no setor oncológico aumentaram 24%, segundo a empresa, que informou ter recebido aprovação das autoridades reguladoras para 19 medicamentos nos principais mercados.