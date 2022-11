Kiev lança mandato de busca e captura de líder checheno

Os Serviços de Segurança da Ucrânia (SBU) lançaram um pedido de busca e captura do líder da Chechénia, Ramzan Kadirov, considerado um dos homens fortes do Presidente russo, Vladimir Putin.

Em agosto, as autoridades ucranianas acusaram Kadyrov de levar a cabo uma "guerra agressiva" e de tomar "ações deliberadas para mudar as fronteiras do território da Ucrânia".

Agora, os serviços de segurança ucranianos atualizaram o seu banco de dados e adicionaram uma foto do líder checheno, alegando que ele se escondeu das autoridades, na fase de investigação pré-julgamento".

Se vier a ser capturado e julgado, ao abrigo da lei ucraniana, Kadyrov pode ser condenado a uma pena de 10 a 15 anos de prisão.

Kadirov - considerado um dos homens fortes do Presidente russo - tem sido um fervoroso defensor da guerra na Ucrânia, enviando várias das suas patrulhas de guerra, bem como patrulhas de familiares seus, para as linhas de frente de combate.

Outros representantes e funcionários russos também aparecem na lista de pessoas procuradas, como o diretor do Serviço de Segurança, Alexander Bortnikov; o chefe da Guarda Nacional, Viktor Zolotov, ou o ministro do Interior, Vladimir Kolokoltsev.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.557 civis mortos e 10.074 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.