Destaque maior dos jornais é uma bala enviada ao Presidente da República

Bom dia. As principais notícias do dia nos jornais, que além da matéria desportiva com a selecção e Ronaldo no foco das atenções, aponta para vários outros temas, mais ou menos importantes ou interessantes. O maior deles é a manchete do Correio da Manhã...

Na revista Sábado:

- "Reportagem exclusiva. Como vivem e são educados os jovens do Opus Dei"

- "Alimentos saudáveis? O que escondem as bebidas 'diet', bolachas sem glúten, gelatina e muito mais"

- "Juros. Quem são as 25 pessoas que decidem quanto pagamos?"

- "Bruno Nogueira estreia-se como colunista: 'Pousando o olhar sobre o país, o mundo e o Twitter, estão reunidas as condições para que nada me falte'"

Na revista Visão:

- "Investigação. O braço armado do Chega"

- "Novo livro. Historiadores rebatem tese de José Gomes Ferreira"

- "Mundial de Futebol. Qatar: os pecados do 'paraíso'"

- "Especial património. Passear pela história de norte a sul"

No Correio da Manhã:

- "PJ investiga. Marcelo ameaçado com bala. Carta com projétil enviada à presidência"

- "Ronaldo emocionado falha jogo em Alvalade"

- "Lazio quer jogador. Benfica diz que Rafa é intransferível"

- "Mulher de 35 anos. Grávida de 6 meses e bebé morrem no Hospital das Caldas da Rainha"

- "Com guarda na cadeia. Mudança termina romance de recluso"

- "Em 10 anos. Estrada mata mais de 6 mil pessoas"

- "Incidente na Polónia. Míssil ucraniano afasta guerra entre a NATO e a Rússia"

- "Jovens. Ativistas do clima vão cumprir trabalho comunitário"

- "Caminha. Câmara quer receber 300 mil euros que pagou para pavilhão"

- "Porto. Fogo em casa mata mulher e fere filho"

- "Aviação. Guerra no aeroporto entre TAP e easyJet"

No Público:

- "Ministério da Economia não entregou dois terços dos apoios anticovid"

- "Guerra na Europa. G20 e NATO tentam evitar o alastramento do conflito"

- "Ucrânia. Ex-líder do CGTP desafia PCP a corrigir posição"

- "Forças de segurança. Quase 600 membros usam redes sociais para violar a lei"

- "Setúbal. Câmara paga multa de 170 mil euros no caso dos refugiados"

- "Política cultural. Mário Barreiros vai ajudar a redefinir Casa da Música"

- "EUA. Donald Trump está de volta, mas partido hesita em abrir os braços"

- "Programa espacial. À terceira, foi de vez: a NASA já está a caminho da Lua"

No Jornal de Notícias:

- "Vacinação no SNS deixa farmácias com excedente de doses contra a gripe"

- "Portagens sobem até dois euros por viagem"

- "Costa vs. Costa. Primeiro-ministro acusa ex-governador de 'operação política'"

- "Femicídios. Violência doméstica causa 46 órfãos em 11 meses"

- "Polónia. Zelensky desmente tese da NATO sobre míssil"

- "Função Pública engorda há sete anos"

- "Porto. Medo leva taxistas a evitar bairros"

- "Lisboa. Crianças em risco de ficar sem ensino especial"

- "Catar 2022. Selecionador descarta desconforto com CR7"

No Diário de Notícias:

- "Greve na Função Pública. Consultas e cirurgias em risco, escolas fechadas e serviços a meio-gás"

- "INE. Número de trabalhadores que caíram no desemprego disparou 10%"

- "Tribunal de Contas. Governo deixou 1,8 mil milhões por usar em apoios covid às empresas"

- "Mundial 2022. Seleção imune a entrevista de Ronaldo faz último teste antes do Qatar"

- "Míssil na Polónia. Zelensky isolado pela primeira vez ao insistir na autoria russa"

- "Denúncias de pressão política. Marcelo defende Costa contra Costa"

- "Paulo Raimundo. 'PCP não está a cumprir em algo que é estratégico: a ligação aos trabalhadores'"

- "Estados Unidos. Justiça, legado e popularidade: os obstáculos de Trump na corrida a 2024"

No Inevitável:

- "O Duelo de Costas"

- "Marcelo recusa comentar caso BIC... apesar de ter aprovado o comportamento de António Costa no BPI"

- "Ucrânia. NATO perdoa Kiev, mas Zelensky nega ter atingido a Polónia"

- "TdC. Nem todas as medidas tiveram execução financeira até final de 2021"

- "Moedas. Quando parecem iguais mas não valem em Portugal"

- "Trump anuncia a recandidatura, tentando afastar a fama de 'perdedor'"

No Negócios:

- "Portugueses perdem milhares com a plataforma cripto FTX"

- "Banca sem pressa defende cautela na subida dos depósitos"

- "'Aposta feita com o meu pai na Tom Ford revelou-se estratégica'. Grupo Amorim encaixa 250 milhões com venda de 10% da marca de luxo"

- "Bruxelas. Subida de preços pode duplicar custo dos apoios"

- "Aviação. Salários pagos pela companhia XFly afastam pilotos"

- "Business Roundtable. Grupo dos 42 vai emprestar escritórios em 19 países"

No A Bola:

- "Rafa é para renovar já. Benfica acelera negociações para assinatura de novo contrato"

- "Seleção sem Ronaldo no ensaio geral"

- "Sporting. Rúben Amorim até 2026"

- "FC Porto. Fábio Cardoso ainda acredita no título"

- "Brasil. Bruno Lage nos planos do Corinthias"

No Record:

- "Ronaldo conta tudo. Leia toda a 1.ª parte da entrevista que parou o mundo do futebol"

- "Capitão não joga hoje"

- "Fernando Santos desvaloriza polémica em torno de CR7"

- "Benfica. 'Como treinador é um fenómeno', Alan ex-Salzburgo elogia Schmidt"

- "Sporting. Fatawu bate recorde de Hugo Viana"

- "FC Porto. 'Sinto-me um jogador à Porto', Fábio Cardoso esquece passado no Benfica"

E no O Jogo:

- "'Temos uma equipa de campeões'. Pinto da Costa mantém aspiração de ver FC Porto vencer todas as provas nacionais nesta época"

- "Portugal-Nigéria. Fernando Santos desvaloriza entrevista de CR7, que falha o ensaio geral para o Catar. 'Mal de mim se fosse uma obrigação Ronaldo jogar'"

- "Mundial'22. Argentina vence com Otamendi e Enzo / Coates considera Portugal favorito"

- "Benfica. Melhor média de pontos na Europa"

- "Sporting. Tanlongo vira caso no Rosário"

- "Braga. Ausência de Lainez no Catar gera polémica"