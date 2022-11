Vistos Gold e inflação no comércio em destaque nos jornais

Bom dia. As principais notícias dos jornais desta segunda-feira, 7 de Novembro de 2022, apontam para as contas aos 'vistos gold' mas também à inflação no comércio a retalho.

No Correio da Manhã:

- "Plano de Recuperação e Resiliência. Governo cancela dinheiro da Europa"

- "'Bazuca' só disparou até agora 6% da verba contratada"

- "Estoril-Benfica (1-5). Imbatíveis. 23 jogos sem perder"

- "Hoje há sorteio das competições da UEFA. Águias, dragões e leões conhecem tubarões"

- "Valor da prestação média é de 565 euros. Mais de 120 mil no desemprego sem qualquer tipo de subsídio"

- "Jerónimo no adeus ao PCP: 'Devemos decidir enquanto temos cabeça'"

- "Invasão russa. Ucrânia admite evacuar Kiev e EUA querem acordo de paz"

- "Tragédia em casamento. Português mata quatro em Espanha"

- "Canal pede 20 milhões. SIC contra Cristina em tribunal"

- "Seis facadas. Assassina idoso por causa de terrenos"

- "Mãe vítima de violência. Criança chamada a testemunhar contra o pai"

- "Folgas extra em 2023. Calendário traz fins de semana prolongados"

- "Maioria na mira. Luís Montenegro ataca Orçamento"

- "Reforço de peso. PSP compra cães por 222 mil euros"

- "Almada. Homem cai do 5.º andar e morre em cima de carro"

No Público:

- "Peso dos 'vistos gold' no mercado imobiliário é o mais baixo de sempre"

- "Paulo Raimundo: O homem que o PCP escolheu para conquistar o povo e travar o Chega"

- "Estados Unidos: Três presidentes na Pensilvânia, pelo voto e pela democracia"

- "Crescimento: Cada vez mais raparigas na puberdade mais cedo"

- "Ambiente: Activistas na COP27 num país onde não podem protestar"

- "Justiça: Antigo professor condenado a devolver sete milhões a bancos"

No Diário de Notícias:

- "Norte-americanos apostam em vistos que permitem trabalhar em Portugal"

- "Novo romance: A solidão assombrada, segundo Lobo Antunes"

- "PCP: Jerónimo de Sousa passa o testemunho. Outra geração, a mesma luta"

- "Remuneração: Os políticos ganham muito? Há quem aponte vantagens em salários mais altos"

- "Ran Suckeveriene: 'A gestão da água une muito os israelitas. Não tínhamos opções, pois se não houver água não há vida, não há nada'"

- "Patrícia Akester e Filipe Froes falam sobre o seu livro: Pandemia. Ciência e direitos fundamentais saem vencedores"

- "Negócio: Tranquilidade investe 25 milhões para entrar no capital do Banco CTT"

No Jornal de Notícias:

- "Há centenas de freguesias que nem a pagar rendas conseguem ter multibanco"

- "Estoril 1-5 Benfica: Máquina ofensiva"

- "Jerónimo sai da liderança e do Parlamento de 'consciência tranquila'"

- "Últimos oito anos terão sido os mais quentes de sempre"

- "Justiça: Assaltante agredido recebe 40 mil euros"

- "Educação: Professora que trata filha com cancro obrigada a trabalhar"

- "Bombeiros: Reforço em 12 concelhos"

- "Braga-Casa Pia 0-1: Gansos dão show na 'pedreira' e seguram 4.º lugar"

- "Porto: Milhares de atletas na festa da maratona"

No Negócios:

- "Construção abranda crescimento em 2023"

- "Conversa Capital. Gonçalo Lobo Xavier: 'Preços ainda têm espaço para aumentar'"

- "Refinanciar dívida fica mais caro a partir de 2025"

- "Mudança do Governo para edifício da CGD derrapa nos prazos"

- "Economia entra a travar no quarto trimestre"

- "Investidor privado: Um bom 'pitch' pode valer muito dinheiro"

No A Bola:

- "Estoril-Benfica (1-5). Máquina de golos. António Silva o melhor em campo bisa na estreia a marcar na Liga"

- "Liga dos Campeões. Águias e dragões de olhos no sorteio dos oitavos de final"

- "FC Porto. Chelsea e Arsenal têm Pepe sinalizado"

- "Sporting. Marcus Edwards cada vez mais matador"

No Record:

- "Estoril-Benfica (1-5). Sempre a aviar. Águia volta a golear e aumenta avanço"

- "Sporting. Edwards é o leão mais produtivo"

- "FC Porto. Sérgio com Pedroto à vista"

- "SP Braga-Casa Pia (0-1). Gansos não param de surpreender"

- "UEFA. Hoje há sorteios. FC Porto, Benfica, Sporting e SP Braga conhecem adversários"

E no O Jogo:

- "Estoril-Benfica 1-5: Explosivo"

- "Braga-Casa Pia 0-1: Sensação de força"

- "FC Porto: Pepe tem via verde a caminho do Catar"

- "Sporting: Trincão sentado para levantar voo"

- "Hóquei em patins: Portugal atrás da glória na catedral de San Juan"

- "Rio Ave-Boavista 1-0: Frieza de Boateng e desperdício de Yusupha"