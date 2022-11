Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Cremado contra vontade da família. Troca de cadáveres no Hospital de Faro"

- "Sorteio da Champions. Benfica e FC Porto sonham com os 'quartos'"

- "Liga Europa. Vítima das águias no caminho do leão"

- "'Football Leaks'. Rui Pinto recusa dar mais respostas"

- "Cristina Ferreira vai de viagem para a Madeira em dia de julgamento"

- "Guerra com a SIC. Acompanhou elenco de telenovela e advogados representam-na"

- "IMI e IMT. Câmaras ganham 2,7 mil milhões com imóveis"

- "Oposição aperta Miguel Tavares. PS trava audição de secretário de Estado"

- "'Máfia do Sangue'. Ex-patrão de Sócrates quer pagar meio milhão para fechar processo"

- "Emigrantes em França. Mata mulher com x-ato à frente de dois filhos"

- "Leiria. Predador despia e filmava crianças"

- "Educação. Conselhos de Diretores escolhem professores do quadro"

Público:

- "Estado admite que bancos falsearam concorrência com dados sobre crédito"

- "Eleições nos EUA: Uma América dividida como nunca joga o seu futuro político"

- "Elon Musk: O Twitter mergulhou no caos e há famosos a dizer adeus"

- "Atrasos no concurso obrigam a novos ajustes directos no SIRESP"

- "Governo: Socialistas pedem saída de secretário de Estado de Costa"

- "Habitação: Governo estuda travão à subida das rendas em novos contratos"

- "Cimeira do Clima. O aviso de Guterres na COP27: 'Estamos numa autoestrada para o inferno climático'"

- "Partidos políticos. São 300, estudam Cunhal e fazem 'sacrifícios': quem são os funcionários do PCP"

Jornal de Notícias:

- "Houve menos 25 mil doentes transportados mas despesa do Estado atinge recorde"

- "Liga dos Campeões: Sonhar sem cair no tanque dos tubarões"

- "Eleições nos EUA: Trump aproveita mau momento de Joe Biden"

- "Juiz Ivo Rosa garante que extinção do Ticão aconteceu por 'motivações políticas'"

- "Grande Porto: Baixaram furtos, burlas e violência doméstica"

- "Polémica: Caso Miguel Alves causa incómodo dentro do PS"

- "Algarve: Hospital troca corpos e faz cremação por engano"

Diário de Notícias:

- "Aliciados para jogar futebol: Falsas promessas fazem mais de 250 vítimas de tráfico em Portugal"

- "Congresso e Senado a votos nos Estados Unidos: Com republicanos à porta, Trump recandidato pode salvar Biden"

- "Patrícia Akester e Filipe Froes contam a pandemia em 33 episódios, com prefácio de Gouveia e Melo"

- "Oitavos da Champions: Sorteio dá brinde belga ao Benfica e a fava italiano ao FC Porto"

- "Música no Coração no Super Bock Arena: Jorge Corrula e Sofia Escobar encarnam o capitão Von Trapp e Maria"

- "Lucro acima de 400 milhões: Novo Banco teve o melhor resultado de toda a banca privada nos primeiros 9 meses do ano"

- "Entrevista a Inês Sousa Real: 'Se não houver mudanças no Orçamento, PAN dá cartão vermelho'"

Inevitável:

- "Polémica com o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro: 'Porque é que alguém no PS vê mérito numa pessoa destas?'"

- "Eleições americanas podem decidir futuro da Ucrânia"

- "Hospital de Faro cremou cidadã francesa no lugar de sem-abrigo inglês"

- "Pedro Nuno fala de sucesso de Ferrovia 2020 e admite que TAP é 'tema difícil'"

- "Musk suspende contas do Twitter para prevenir desinformação"

- "COP27. O mundo está na autoestrada do inferno e tem o pé no acelerador"

- "PRR. Costa e Medina confiantes, apesar do puxão de orelhas de Marcelo"

Negócios:

- "Só 5% das verbas pagas pelo PRR chegaram às empresas e famílias"

- "Champions é suficiente para pôr contas dos clubes no verde?"

- "Indústria: Corticeira Amorim paga dividendo extra de 9 cêntimos"

- "Habitação: Novo Banco apoia regras para proteger créditos"

- "Bolsa: Margens ditam resistência das ações a uma recessão"

- "Governo está a avaliar travão para novas rendas"

- "Crise na China consegue (para já) ficar confinada"

- "Radar África: Angola vê o copo meio cheio no caso São Vicente"

Record:

- "Tottenham em cima de Edwards. Inglês brilhou com os londrinos na Champions"

- "Mafra-FC Porto: 'Quero os jogadores sempre no fio da navalha', Sérgio avisa"

- "Benfica. António Silva com um pé no Mundial"

- "Sorteios da UEFA. Bolinhas sem tubarões"



A Bola:

- "Ingleses prontos a pagar Euro60M. Benfica não admite abrir mão de António Silva"

- "Exclusivo A Bola. Palhinha: 'Somos ingratos com Ronaldo!'"

- "Sporting. Faltam golos a Porro!"

- "FC Porto. Hoje à Taça"

- "Turquia. Jorge Jesus soma e segue"

- "Hóquei em Patins. Portugal 5, França 1, no arranque do Mundial"

O Jogo:

- "Champions: Vista para os quartos"

- "Mafra-FC Porto: 'Espero que não aconteça Taça'"

- "Hóquei em patins. Portugal-França (3-1): Entrada demolidora no Mundial"

- "Benfica: António Silva apontado ao Catar"

- "Sporting: Ugarte pára nos amarelos"

- "Entrevista. César Peixoto: 'Fui até onde me deixaram no Paços'"

- "Chaves-Santa Clara 0-0: Anjo Gabriel protege baliza açoriana"