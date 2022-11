Washington atribui ao Irão ataque a um petroleiro ao largo de Omã

Os Estados Unidos condenaram hoje o ataque contra um petroleiro ao largo de Omã, na terça-feira, que Washington atribui ao Irão, como Israel já tinha feito.

"Depois de uma análise das informações disponíveis, estamos convencidos que foi o Irão a lançar este ataque através de um 'drone' [aparelho não tripulado]", indicou num comunicado o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

O ataque não provocou vítimas e causou apenas "danos menores", segundo o conselheiro norte-americano.

Um petroleiro associado a um bilionário israelita foi atingido por um 'drone' que transportava uma bomba na costa de Omã, segundo autoridades de defesa daquela região, que identificaram o navio atacado como o petroleiro de bandeira liberiana 'Pacific Zircon'.

Este petroleiro é operado pela Eastern Pacific Shipping, com sede em Singapura, uma empresa de que é proprietário o bilionário israelita Idan Ofer.

A agência norte-americana AP, citando um responsável israelita, avançou anteriormente que havia "consenso no setor dos serviços secretos e defesa" sobre a autoria do ataque ser do Irão.