Putin e Raisi abordam "intensificação" da cooperação entre Rússia e Irão

O presidente russo, Vladimir Putin, teve ontem uma conversa telefónica com o seu homólogo iraniano, Ebrahim Raisi, anunciou o Kremlin, quando Teerão surge como um aliado importante de Moscovo na intervenção na Ucrânia.

Os dois dirigentes abordaram "uma série de questões" ligadas às relações bilaterais entre Irão e Rússia, "com destaque para a intensificação da cooperação nos domínios político, económico e comercial", indicou a presidência russa em comunicado.

O Kremlin indicou que Putin e Raisi também falaram "de transportes e de logística", numa altura em que as economias dos dois países são alvo de pesadas sanções impostas por países ocidentais.

Este contacto ocorre quando Vladimir Putin parece cada vez mais isolado na cena internacional desde o lançamento da ofensiva russa na Ucrânia, no fim de fevereiro, com o exército de Moscovo a sofrer algumas derrotas.

Recentemente foi anunciado que Putin não vai estar presente, na próxima semana, na cimeira do G20, na Indonésia.

Com a China e a Índia, países que habitualmente são aliados da Rússia, a manifestarem preocupação com o conflito, Moscovo e Teerão têm-se aproximado.

Kiev e os aliados ocidentais, principalmente os norte-americanos, acusam a Rússia de estar a usar 'drones' de fabrico iraniano para atacar a Ucrânia.

Na imprensa, têm surgido artigos sobre potenciais fornecimentos de mísseis terra-terra iranianos a Moscovo, o que Teerão desmente.

No início deste mês, o Irão reconheceu, no entanto, ter fornecido 'drones' à Rússia, mas assegurou que as entregas foram antes da ofensiva na Ucrânia.

Esta semana, o secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, deslocou-se a Teerão, para conversações sobre cooperação em matéria de segurança entre os dois países.