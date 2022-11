Jackpot de 40 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Não houve totalistas no concurso desta sexta-feira do Euromilhões.

No próximo sorteio vai estar em jogo um jackpot de 40 milhões de euros.

Três apostadores no estrangeiro foram contemplados com o segundo prémio, no valor de 230.878,49 euros.

Dois apostadores em Portugal e oito no estrangeiro vão receber um terceiro prémio, no valor de 20.235,04 euros.

A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira é constituída pelos números 2, 19, 24, 25 e 44 e pelas estrelas 2 e 10.