Jackpot no valor de 142 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Não houve nenhum totalista no Euromilhões desta sexta-feira. No próximo sorteio, que acontece terça-feira, há jackpot no valor de 142 milhões de euros.

Para Portugal, no sorteio de hoje, veio três terceiros prémios no valor de 13.856,32 euros.

A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira é constituída pelos números 14, 16, 21, 28 e 35 e pelas estrelas 1 e 11.