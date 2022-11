Jackpot de 30 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Não houve totalistas no concurso desta terça-feira do Euromilhões.

No próximo sorteio vai estar em jogo um jackpot de 30 milhões de euros.

Hoje, três apostadores no estrangeiro foram contemplados com o segundo prémio, no valor de 173.618,29 €.

Um apostador em Portugal e três no estrangeiro vão receber um terceiro prémio, no montante de 40.577,45 €.