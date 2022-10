Ryanair condena a proposta da ANA em aumentar as taxas aeroportuárias até 15%

A Ryanair, a companhia aérea nº 1 da Europa, condena hoje (07 Out) a proposta da ANA de aumentar as taxas aeroportuárias em até 15%, a partir de 2023. Não há justificação para um aumento de 15% nas já elevadas taxas aeroportuárias da ANA, especialmente quando o tráfego aéreo e turístico português ainda está a recuperar após a pandemia e deve ser apoiado com taxas aeroportuárias mais baixas.

Este aumento proposto irá prejudicar irreparavelmente a competitividade de Portugal, uma vez que os países vizinhos continuam a oferecer incentivos para estimular a recuperação do tráfego e do turismo, incluindo Espanha, onde a AENA extende o seu esquema de recuperação do tráfego de Verão para o Inverno.

A Ryanair é a única companhia aérea em crescimento na Europa, enquanto outras estão a reduzir a sua capacidade. Com mais de 150 novas entregas de aeronaves nos próximos 4 anos, a Ryanair é capaz de proporcionar o rápido crescimento de passageiros, conectividade e acessibilidade necessários para impulsionar o mercado turístico de Portugal, uma vez que continua a proporcionar crescimento em toda a Europa no Inverno 22. No entanto, para o fazer, a ANA tem de rejeitar imediatamente a sua proposta e incentivar o crescimento de passageiros com taxas aeroportuárias mais baixas, tal como a AENA tem feito em Espanha.