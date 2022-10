Movimento reivindicativo de idosos, reformados e pensionistas da RAM realiza hoje uma concentração na Assembleia

EVENTOS REGIONAIS

8h30 - Concentração 'Vespas Maradas' com a presença de Pedro Calado, na Praça do Município;

9h30 - Jorge Carvalho, estará presente na sessão de abertura do Encontro 'Um caminho para a Inclusão: o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)', no auditório da EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia;

9h30 - Sessão de Abertura do I Workshop Direito e Psiquiatria e IV Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira, com a presença de Pedro Calado , Rita Andrade e Pedro Ramos, no auditório da Casa de Saúde S. João de Deus, no Funchal;

9h30 às 17h00 - Equipa de vacinação do Serviço Regional de Saúde estará no Porto Santo para iniciar a campanha de vacinação sazonal contra a gripe e, em simultâneo, para dar continuidade à vacinação contra a covid-19, no Centro de Congressos do Porto Santo;

10h00 - Início das celebrações do 50.º aniversário do regresso da Companhia de Caçadores 2759 de Moçambique. Haverá uma homenagem aos nossos mortos e a todos os que tombaram na guerra do Ultramar Português junto ao monumento no RG3, numa cerimónia que será presidida pelo Vigário Geral, em substituição do Senhor Bispo do Funchal D. Nuno Brás, e que contará com a presença de entidades Militares, Civis e a Fanfarra do RG3. Em seguida haverá o Descerramento, no Átrio do Comando, com uma placa alusiva aos 50 anos do nosso regresso, e o desfile de tropas em parada para fim-de-semana.

21H00 – Procissão com Nossa Senhora de Fátima, pertença da C.Caç 2759, que terá o seu início junto à antiga Porta de Armas do BII19, do Castanheiro presidida por Sua Excelência o Senhor Bispo do Funchal D.Nuno Brás. O percurso será o mesmo do dia 16 de Maio de 1970, quando os soldados embarcaram no Navio Funchal para o Continente;

11h00 - Iniciativa Política da CDU para abordar os problemas relacionados com a falta de acessibilidades e as dificuldades impostas à população, no Caminho do Jamboto (junto ao bar 'Campo Alegre');

11h00 - Conferência de imprensa do PS, com Sérgio Gonçalves, na AutoCrescente, na Estrada de São João, no Funchal;

11h00 - Concentração do Movimento reivindicativo de idosos, reformados e pensionistas da RAM, junto ao Edifício da Assembleia Legislativa da Madeira, na porta do lado da Capela de Santo António da Mouraria;

11h00 - Miguel Albuquerque visita a Central Hidroeléctrica da Serra de Água, que vai sofrer uma profunda requalificação;

12h30 - PSD Madeira realiza reunião com o Secretário Regional das Finanças, na Secretaria Regional, na Avenida Zarco - Funchal;

15h30 - JPP realiza uma iniciativa política com Élia Ascensão, na Loja do Munícipe no Caniço;

17h00 - Celebração de parceria para a época desportiva de 2022/2023 entre o Hospital Particular da Madeira e a equipa de Basquetebol Feminino do Clube Desportivo Escola Francisco Franco, sala de conferências do Hospital;

18h30 - Apresentação do Livro 'Olhares Cruzados', de Carla Baptista de Freitas com a presença de Pedro Calado, sala dos Arcos, na Reitoria da Universidade da Madeira;

19h00 - Warm Up Party do Madeira Pride 2022, no Rooftop do Hotel Next;

19h00 - Encerramento do Golden Age Gym Festival, no Parque de Santa Catarina;

20h00 - Festa Religiosa - Senhor dos Milagres, com missa na Capela do Senhor dos Milagres;

21h00 - Concerto de rock dos Akoustic Junkies, no Barracão no Parque Ecológico do Funchal;

21h00 - Estreia da peça 'As Pupilas do Senhor Reitor', no auditório Maestro João Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

21h30 - Prova espectáculo da Rampa do Porto Moniz;

Início da 4.ª Edição da Mostra de Maracujá, na Frente Mar da Ribeira Brava;

EFEMÉRIDES

1806 - O papel químico é patenteado pelo inglês Ralph Wedgewood.

1849 - Morre, com 40 anos, o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, autor de ‘O Corvo’ e ‘Os Crimes da Rua da Morgue’, precursor da moderna literatura policial.

1885 - Nasce o físico dinamarquês Nils Bohr, Prémio Nobel da Física, fundador da Mecânica Quântica.

1922 - Nasce, na Costa de Caparica, António Gonçalves Ribeiro conhecido por Tarzan ou, entre os pescadores, por Roaz. Durante o longo período em que é nadador-salvador salva a vida a mais de 400 pessoas.

1931 - Nasce o bispo sul-africano Desmond Tutu, Nobel da Paz em 1984.

1932 - Revolta do Regimento de Infantaria de Bragança contra a Ditadura Nacional. O levantamento será sufocado.

1940 - II Guerra Mundial. As forças alemãs de Adolf Hitler invadem a Roménia.

1949 - A Alemanha Oriental passa a designar-se República Democrática Alemã.

1950 - Guerra da Coreia. A Assembleia Geral da ONU aprova o avanço das forças aliadas para norte do Paralelo 38.

1974 - Um cliente do supermercado Marsh's em Troy, no estado norte-americano de Ohio, faz a primeira compra de um produto com código de barras.

1963 - Os EUA, de John F.Kennedy, o Reino Unido e a URSS concordam com a suspensão de experiências de armamento nuclear.

1983 - Primeira visita do Presidente moçambicano Samora Machel a Portugal.

1984 - O Papa João Paulo II manifesta-se contra o crime organizado, citando a Mafia pela primeira vez.

1985 - Um comando palestiniano sequestra o paquete italiano Achille Lauro, com 454 pessoas a bordo.

1986 - Sai a primeira edição do diário britânico ‘The Independent’, o primeiro jornal não tabloide de grande circulação lançado no século XX, no Reino Unido.

1989 - O Partido Comunista Húngaro renuncia ao marxismo, em congresso, optando pela via do "socialismo democrático".

1992 - O líder do grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, Abimael Guzman, é condenado a prisão perpétua.

1993 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora norte-americana Toni Morrison, autora de ‘Amada’.

2000 - Vojislav Kostunica, assume a Presidência da República Federativa da Jugoslávia.

2001 - Guerra do Afeganistão. Forças britânicas e norte-americanas iniciam ataque às bases talibãs.

2002 - O futebolista Cristiana Ronaldo marca os primeiros golos pelo Sporting.

2003 - Morre, aos 100 anos, Eleanor Lambert, pioneira da moda nos EUA.

2004 - Atentados à bomba em instalações turísticas na estância de Taba, na península do Sinai, Egito, causam mais de 40 mortos e 124 feridos.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora austríaca Elfried Jelinek.

2005 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído à Agência Internacional da Energia Atómica e ao director-geral Mohamed El Baradei.

- Médicos Sem Fronteiras denunciam expulsão de 600 imigrantes ilegais para o deserto, pelas autoridades de Marrocos.

2006 - Vanessa Fernandes sagra-se pela primeira vez campeã da Europa de duatlo, em Rimini, Itália.

- Têm início em Macau, os primeiros Jogos da Lusofonia, em que participam cerca de mil atletas de 12 países e regiões.

- Morre, com 48 anos, Anna Politkovskaia, jornalista russa, autora de 'A Rússia de Putin'. Foi assassinada à porta de casa, em Moscovo.

2007 - A maratona de Chicago, corrida sob intenso calor e humidade, fica enlutada pela morte de uma pessoa, enquanto outras 250 tiveram de ser hospitalizadas.

2008 - Os ministros das Finanças da União Europeia acordam aumentar para 50 mil euros a garantia dos depósitos em caso de falência de uma entidade.

- Portugal reconhece formalmente o Kosovo, tornando-se o 48.º país do mundo e o 22.º da União Europeia a reconhecer a independência da antiga província sérvia, declarada unilateralmente há quase oito meses.

- O Comité Nobel da Academia Real Sueca atribui o prémio Nobel da Física a dois japoneses, os Profs. Kobayashi e Maskawa e ao norte-americano de origem japonesa, o Prof. Nambu, por trabalhos na área da Física Teórica de Partículas.

2009 - O Prémio Nobel da Química é atribuído aos norte-americanos Venkatraman Ramakrishnan e Thomas Steitz e à israelita Ada Yonath, por trabalhos sobre "a estrutura e a função do ribossoma".

2010 - O Prémio Nobel de Literatura é atribuído ao escritor peruano Mario Vargas Llosa.

2011 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído pela Academia Sueca a três mulheres, à Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, à ativista Leymah Gbowee, também liberiana, e à jornalista e ativista iemenita Tawakkul Karman.

- Morre Ramiz Alia, último Presidente comunista da Albânia a quem é atribuída a abertura à democracia de um dos sistemas políticos mais isolacionistas do mundo. Tinha 85 anos.

2012 - O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, vence as eleições presidenciais com 54,42% dos votos.

- Morre, aos 82 anos, Aquilino Ribeiro Machado, engenheiro, militante e cofundador do PS. Foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Lisboa democraticamente eleito.

2013 - Os norte-americanos James E. Rothman e Randy W. Schekman e o alemão Thomas C. Südhof, vencem o Prémio Nobel da Medicina, pelas suas descobertas sobre como as células organizam o seu sistema de transporte.

- Morre, aos 68 anos, Patrice Chéreau, encenador francês e um dos mestres da cena europeia durante mais de 40 anos, tanto no cinema como no teatro e na ópera.

- Morre, com 93 anos, Ovadia Yosef, influente rabino israelita líder da comunidade sefardita e do partido ultraortodoxo Shas.

2014 - O prémio Nobel da Física é atribuído aos japoneses Isamu Akasaki e Hiroshi Amano , da Universidade de Nagóia, no Japão, e Shuji Nakamura, da Universidade de Califórnia - Santa Barbara, pela invenção do díodo eletroluminescente, LED azuis.

- Morre Marian Seldes, atriz norte-americana, considerada uma das referências do teatro da Broadway. Tinha 86 anos.

2015 - A SIVA, representante da Volkswagen, Audi e Skoda em Portugal, admite que a Autoeuropa produziu carros com dispositivos que falseiam os resultados das emissões de gases poluentes.

2018 - Jair Bolsonaro (PSL, extrema-direita) vence a primeira volta das eleições Presidenciais no Brasil, com 46% dos votos, e Fernando Haddad (PT, esquerda) fica em segundo lugar, com 29%.

- O partido Ação Democrática Independente (ADI) vence as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe, alcançando 25 mandatos no parlamento, seguindo-se o MLSTP-PSD, com 23 eleitos.

- Morre, aos 93 anos, Odette Ferreira, ex-presidente da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida, pioneira na investigação da doença em Portugal.

2019 - Morre, aos 87 anos, Manuela Silva, economista, ex-secretária de Estado para o Planeamento no I Governo constitucional, presidente do Movimento Internacional dos Intelectuais Católicos, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz.

2020 - A etíope Letensebet Gidey bate em Valência, Espanha, o recorde do mundo dos 5.000 metros, completando a légua em pista em 14.06,62 minutos, quase cinco segundos abaixo do anterior máximo, que durou 12 anos.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agracia o juiz conselheiro Vítor Caldeira com a Grã-Cruz da Ordem do infante D. Henrique durante a cerimónia de tomada de posse do presidente do Tribunal de Contas que lhe sucede no cargo.

- O ugandês Joshua Cheptegei bate em Valência o recorde do mundo dos 10.000 metros, com a marca de 26.11,00 minutos, retirando assim da lista de máximos o etíope Kenenisa Bekele.

- A etíope Letensebet Gidey bate em Valência o recorde do mundo dos 5.000 metros, completando a légua em pista em 14.06,62 minutos, quase cinco segundos abaixo do anterior máximo, que durou 12 anos.

- Morre, aos 77 anos, Mario Molina, cientista mexicano, laureado com o prémio Nobel da Química em 1995 pelas descobertas sobre os danos causados na camada de ozono da atmosfera.

2021 - O Prémio Nobel da Literatura 2021 é atribuído ao escritor britânico nascido na Tanzânia, Abdulrazak Gurnah.

- A seleção portuguesa de futebol de sub-21 alcança o melhor resultado da sua história, ao golear o Liechtenstein por 11-0, em partida do grupo D de qualificação para o campeonato da Europa de 2023.

- O português Rui Oliveira sagra-se campeão europeu de 'scratch' no campeonato da Europa de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, somando a terceira medalha para Portugal na competição.

PENSAMENTO DO DIA