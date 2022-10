Oito mortos num concerto do músico congolês Fally Ipupa em Kinshasa

Oito pessoas - sete espetadores e um polícia - morreram no sábado à noite durante um concerto do músico congolês Fally Ipupa no maior estádio de Kinshasa, na República Democrática do Congo.

"Houve oito mortos, incluindo um polícia, no concerto do cantor Fally Ipupa no Stade des Martyrs [de la Pentecôte, Estádio dos Mártires de Pentecostes em português]", avançou hoje o chefe da polícia de Kinshasa, general Sylvain Kasongo, em declarações à Agência Congolesa de Imprensa (ACP, do francês Agence Congolaise de Presse).

Citando um polícia que esteve no local, a ACP refere que "foi uma debandada" que provocou as mortes, tendo as vítimas ficado "esmagadas".

Com capacidade para 80.000 lugares, o estádio estava lotado. Segundo uma testemunha, os fãs da estrela de 44 anos, que combina harmonias tradicionais africanas com música urbana, acumulavam-se "até nos corredores".

De acordo com a agência congolesa, que tinha uma equipa no estádio, a polícia montou três cordões de segurança para proteger o relvado, a tribuna VIP e o palco, mas, "sob a pressão da multidão, os agentes não aguentaram por muito tempo".

A ACP nota ainda que Fally Ipupa, "como todos os cantores congoleses", chegou várias horas depois da hora marcada para o início do concerto.