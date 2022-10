'A Fada Oriana' de Sophia de Mello Breyner editada em versão bilingue na Alemanha

"A Fada Oriana", de Sophia de Mello Breyner, é o terceiro livro bilingue da escritora portuguesa que a editora Oxalá publica na Alemanha, depois de "A Menina do Mar" e "O Rapaz de Bronze".

"É uma autora popular entre o grande público, e as suas histórias infantis são conhecidas pelas famílias portuguesas ou binacionais que ficam agradadas por terem disponíveis as histórias em duas línguas", revelou, em declarações à agência Lusa, Mário dos Santos, editor e responsável pela Oxalá Editora, com sede na Alemanha.

"É uma forma de criar interesse também no público juvenil que, em muitos casos, domina apenas o alemão", relembrou, acrescentando que a obra "A Fada Oriana" é recomendada pelo Plano Nacional de Leitura em Portugal para os alunos entre os 9 e os 11 anos.

"A Fada Oriana", um dos primeiros contos infantis da poeta, foi traduzido por Marcella Jachminch, que vive entre Portugal e a Alemanha, e ilustrado por Antónia Tiedt, que reside em Berlim.

"A autora é conhecida. Não do grande público, como todos gostariam, mas tem poesia traduzida", referiu Mário dos Santos, revelando que são muitas as escolas, alunos e até associações e comissões de pais que procuram estes livros bilingues para ajudar na aprendizagem da língua.

Para novembro está marcada uma iniciativa com alunos, a tradutora e a ilustradora que servirá também como forma de promover e conhecer melhor a obra.

A edição bilingue de "A Fada Oriana", "Die Fee Oriana", em alemão, está disponível em todas as livrarias da Alemanha, incluindo nas especializadas em literatura em língua portuguesa.