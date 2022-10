Associação Internacional de Lusodescendentes anuncia abertura de delegação no Brasil

A Associação Internacional dos Lusodescendentes (AILD), uma organização social sem fins lucrativos que promove iniciativas nas áreas de cultura, ciência e negócios, anunciou hoje a abertura uma delegação em São Paulo, no Brasil.

O lançamento ocorreu num evento organizado no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo que contou com a presença de autoridades e representantes da instituição fundada em Lisboa e que já tem delegações estabelecidas em França e no Reino Unido.

Numa breve conversa com a Lusa, Gislaine Corrijo, diretora Geral da AILD no Brasil, contou que a associação decidiu abrir uma representação no Brasil porque o país tem forte ligação com Portugal e explicou que o objetivo da instituição é fomentar projetos nas áreas de cultura, educação, voluntariado e negócios, além de promover a troca de informações entre as associações das diferentes comunidades portuguesas que já existem no Brasil.

"Com a abertura já [iniciaremos] as divulgações para um calendário intenso para 2023. Então, nós queremos começar 2023 com a delegação já instituída no Brasil, num primeiro momento o trabalho será virtual", explicou.

"A nossa ideia aqui no Brasil é juntar toda a comunidade. Então buscaremos as associações, entidades, conselhos para nos fortalecer", acrescentou a diretora da AIL.

Gislaine Corrijo avaliou que o objetivo de reunir diferentes organizações da comunidade lusodescendente será o diferencial da AILD "porque as associações trabalham muito por si" ou seja, de forma descoordenada, e muitas vezes não sabem o que outros grupos da comunidade portuguesa estão a fazer.

O embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, participou do evento numa transmissão online e destacou que a presença dos portugueses e lusodescendentes no país é antiga, sólida, consistente e, sobretudo, muito amorosa.

"Ficamos muito satisfeitos que uma associação internacional se interessou [pela comunidade portuguesa] no Brasil e esteja agora aqui presente", afirmou.

O cônsul-geral adjunto de Portugal em São Paulo, Jorge Longa Marques, fez um breve discurso no qual destacou a força e os laços históricos de Portugal e seus descendentes com o Brasil.

"Existem mais de 40 associações luso-brasileiras só no estado de São Paulo. Isto diz bem a força da nossa comunidade", afirmou na cerimónia de apresentação.

O cônsul destacou também que a organização traz algo diferente das outras comunidades portuguesas presentes no país que foram constituídas a partir de encontros daqueles que já viviam no país sul-americano enquanto esta nova associação vem de fora e pretende apresentar uma visão moderna, do século 21.