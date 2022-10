Madeira já conta com 101 participantes no projecto piloto 'SMART BEAR'

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participou esta tarde, na reunião da Assembleia Geral do projecto 'SMART BEAR', realizada no Hotel Savoy, no Funchal.

Os parceiros do projecto 'SMART BEAR' encontram-se na Região Autónoma da Madeira a propósito do 'Digital Transformation Summit', organizado pelo Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, UNINOVA e aproveitaram a oportunidade para reunir e constatar localmente as actividades realizadas na RAM.

A Madeira foi seleccionada pela Comissão Europeia em Maio de 2021 como a Região onde seria realizada a prova de conceito deste projecto e, nesse sentido, a Região foi nomeada como "piloto dos pilotos" do projecto 'SMART BEAR', que visa proporcionar um ambiente de saúde digital para melhorar e promover o envelhecimento saudável e independente da população sénior.

Na oportunidade, o governante com a pasta da Saúde reconheceu a "elevada satisfação" pelo facto da RAM ter sido seleccionada para a implementação deste projecto.

“Desde o primeiro momento ficamos honrados e satisfeitos com esta decisão e totalmente comprometidos e conscientes de que iríamos apresentar excelentes resultados", disse Pedro Ramos.

“Encetamos todos os procedimentos necessários para a implementação do projecto e, em Outubro de 2021, iniciamos o recrutamento de utentes nos Centros de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas e Centro de Saúde de Machico”, explicou, acrescentando que “a meta dos pilotos era chegar a 100 utentes" e que "actualmente, a RAM já conta com 101 participantes”.

No âmbito deste projecto, são acompanhados utentes com mais de 65 anos, com algumas doenças prevalentes na RAM tais como, perda auditiva, doenças cardiovasculares, alterações cognitivas, ansiedade, distúrbios do equilíbrio e dor lombar. Estes participantes serão acompanhados ao longo de 12 meses por três médicos de Medicina Geral e Familiar que estão a colaborar neste projecto e, adicionalmente, na avaliação e monitorização dos participantes, a equipa clínica conta com a participação de dois enfermeiros, uma nutricionista, uma fisioterapeuta e uma terapeuta.

Refira-se que em Portugal, este projecto é realizado apenas na RAM, e é também realizado em França, Espanha, Itália, Grécia e Roménia. Estes parceiros estão ainda na fase de implementação do projecto e, em breve, vão iniciar o recrutamento dos utentes que irão participar na iniciativa.

Este projecto conta com o apoio tecnológico do Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, UNINOVA. Na RAM, é coordenado pela professora Andreia Pimenta.

O 'Digital Transformation Summit', reúne no Funchal, de 24 a 27 de Outubro, especialistas e representantes de alto nível da Comissão que estão a trabalhar nas políticas de transição digital.

A cerimónia de abertura está programada para amanhã, 25 de Outubro, pelas 09 horas, no Hotel Savoy Palace, com a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.