Câmara do Funchal apoia com 7 mil euros o 'International Video Art Festival'

Aa 4ª edição do evento IMAGE PLAY - International Video Art Festival, foi apresentada esta segunda-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF), um evento que conta com um apoio municipal no valor de 7 mil euros.

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, diz mesmo que a edição deste ano conta com "o maior apoio de sempre da autarquia do Funchal, a nível financeiro", ao qual se junta também o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, numa parceria de apoios a eventos internacionais que promovem o Funchal e a Região.

Cristina Pedra sublinhou aposta e o investimento que o executivo municipal liderado por Pedro Calado, tem feito no sector da cultura, sublinhando a disponibilidade da CMF em acolher em Novembro do próximo ano, o Internacional Video Art Festival no Centro Cultural e Investigação do Funchal, dando maior projecção ao evento.

Hernando Urrutia – Diretor Artístico e produtor do evento revelou que na 4ª edição do Festival participam 19 artistas de 12 países- conceituados a nível internacional- que apresentam 40 obras audiovisuais.

O Festival tem como objectivo promover um encontro entre as linguagens em vídeo arte das diferentes culturas, propondo uma reflexão e um pensamento audiovisual, bem como, fomentar a experimentação, a investigação, a produção e a difusão da criação artística de vanguarda.

O evento realiza-se, como no último ano, totalmente online, nos dias 3 e 4 de Novembro.