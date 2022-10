JPP volta a abordar drama das listas de espera

Através do seu líder do Grupo Parlamentar na ALRAM, Élvio Sousa, o JPP relembra que “foi prometido, tanto por Miguel Albuquerque como por Pedro Ramos, resolver os problemas dos milhares de cidadãos que se encontram, há anos, em lista de espera para uma cirurgia, um exame ou uma consulta da especialidade“.

Com mais de 118 mil actos médicos em espera, números divulgados publicamente pelo JPP no seu exercício da fiscalização, o drama das listas de espera necessita de soluções urgentes". Élvio Sousa

Élvio Sousa recordou que “Miguel Albuquerque chegou a afirmar recentemente que a “saúde não foi o principal problema do governo” e que foi aliás “alvo de uma narrativa bem orquestrada, no sentido a criar pânico na população”. Para o líder do Grupo Parlamentar na ALRAM, a frieza deste tipo de afirmações "tem criado mais revolta nas centenas de cidadãos, que descontaram largos anos para terem um atendimento eficaz, e que aguardam há 3, 4, 5, 6 e 7 anos por uma cirurgia ou por um exame, sem uma palavra de satisfação.”

A agravar a presente situação, a gestão híper politizada do sector da saúde está a criar instabilidade no programa de recuperação de cirurgias com a recente demissão do coordenador desse programa, Dr. Luís Vale e a consequente suspensão do Programa de Recuperação de Cirurgias por vários serviços. O senhor secretário da Saúde e o presidente do Governo têm de ser agentes de estabilidade e de motivação do sector". Élvio Sousa

Esta instabilidade no SESARAM está a adiar mais cirurgias. Recorde-se que as listas de espera subiram 85% deste a tomada de posse deste Governo. A saúde precisa de uma gestão mais eficiente, menos corporativa, com a aplicação dos direitos dos utentes e tempos garantidos de resposta e uma contratualização transparente com o privado.” Élvio Sousa

Élvio Sousa terminou dando dois exemplos que esta semana recebeu em atendimento de utentes que estão desesperados por uma resposta do SESARAM: "Um deles que aguardou 8 anos por uma TAC e um outro que espera, há 15 anos por uma cirurgia. Um drama que o Governo, a julgar pelas declarações de Miguel Albuquerque, considera não ser um problema. Quem aguarda há vários anos numa lista de espera, quer soluções eficientes do Governo".