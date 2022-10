ISAL celebra protocolo com a República da Guiné-Bissau

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) celebrou um protocolo de cooperação com o Ministério do Ensino Superior e Investigação Científica da Guiné-Bissau, "considerando os profundos laços históricos, económicos, culturais e sociais que unem os dois países e a necessidade de serem fortalecidos ainda mais", refere uma nota de imprensa divulgada esta manhã.

A vice-Diretora Geral do ISAL, Doutoranda Sancha de Campanella, destaca "a importância da parceria, na internacionalização do ensino superior, o que vai ao encontro do plano estratégico de internacionalização e investigação da instituição", diz a nota.

Assim, "as relações bilaterais entre as duas instituições no domínio do ensino e actividade científica permitirão a partilha de informações, experiências, trabalhos e resultados, assim como, a disponibilização de assistência técnica em diversos domínios", explica.