PS unido na procura de soluções para os problemas de Santana

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu hoje início ao roteiro de proximidade ‘Compromissos e Soluções – Eleitos Locais’, uma iniciativa que pretende percorrer os vários concelhos da Região aproximando precisamente os deputados e os eleitos do partido nos diferentes órgãos autárquicos, de modo a, conjuntamente, encontrar soluções para os problemas e desafios das diferentes localidades.

O ‘pontapé de saída’ desta iniciativa teve lugar esta tarde em Santana, onde os parlamentares socialistas tomaram nota daquelas que são as principais preocupações relativas a este concelho da costa norte da ilha.

“Com este encontro de trabalho, o nosso objectivo é ouvir as vossas preocupações e as reivindicações da população de Santana, de modo a podermos preparar mais e melhores propostas para levarmos ao Parlamento em defesa dos interesses do concelho”, explicou o líder parlamentar do PS, Rui Caetano, acrescentando que, além do trabalho propositivo, os deputados do PS não abdicarão de questionar e fiscalizar o Governo, quer seja através de audições em comissões especializadas, requerimentos ou outros meios.

Neste encontro foram várias as preocupações partilhadas, nomeadamente em áreas como a desertificação do território, o abandono da agricultura e desvalorização dos produtos locais, o desemprego, a saúde, a habitação e a educação. "Problemas que, aliás, são comuns aos três municípios da costa norte da ilha – Santana, São Vicente e Porto Moniz".

A propósito, Rui Caetano aproveitou para dar conta da preocupação que o PS tem vindo a mostrar em relação aos condicionalismos e aos problemas que afectam a costa norte, lembrando o facto de os deputados à Assembleia da República terem feito aprovar uma proposta que integra a região nos Territórios de Baixa Densidade, possibilitando a baixa do IRC de 11,9% para 8,75% nos três concelhos do norte e no Porto Santo.