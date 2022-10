Problema no fornecimento de gás da Nigéria também poderá afectar a Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que a situação em torno da Nigéria e do eventual risco do fornecimento de gás a Portugal pode também afectar a Madeira. “Nós temos reservas de gás, mas se afectar Portugal nós também vamos ter que nos precaver”, afirmou, referindo no entanto que essa é uma situação que espera que seja resolvida pelo Governo Nacional, que foi quem estabeleceu o acordo com o país africano.

Acerca do Orçamento de Estado, que está feito também com o princípio de acordo de concertação social entre o Governo, o patronato e a União Geral de Trabalhadores (UGT) em que existirá um aumento de 20% dos salários médios em quatro anos, o governante disse que ainda vai aguardar pela discussão na especialidade e que só depois então é que o Governo Regional vai tomar posições sobre esse aspecto. “Obviamente a nossa ideia é sempre majorar os apoios aqui na Madeira”, sublinhou, sem no entanto adiantar ao certo se também vão existir aumentos dos salários médios na Região. "Eu queria que tivéssemos um aumento maior, porque se estamos a falar em 20%, equivale a 5% ao ano, que é um valor inferior ao da inflação", frisou durante uma visita ao estudo fotográfio 'Valquíria Abreu Fotografia'.