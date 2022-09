Diogo Costa, Eustáquio e Taremi de regresso aos treinos do FC Porto

O guarda-redes Diogo Costa, o médio Stephen Eustáquio e o avançado Mehdi Taremi regressaram hoje aos treinos do FC Porto, que prepara a receção de sexta-feira ao Sporting de Braga, da oitava jornada da I Liga de futebol.

Costa (Portugal), Eustáquio (Canadá) e Taremi (Irão) estiveram ao serviço das suas respetivas seleções, mas já hoje marcaram presença na sessão dos 'dragões', enquanto Zaidu (Nigéria) e Uribe (Colômbia) ainda estão ausentes.

De acordo com o site oficial dos 'dragões', Pepe e Otávio, devido a problemas físicos, voltaram a falhar e realizaram apenas tratamento.

Os campeões nacionais têm nova sessão de trabalho agendada para quinta-feira, às 17:00, no seu centro de estágios, no Olival, e, às 18:30, o técnico Sérgio Conceição fará a antevisão duelo com o Sporting de Braga, em conferência de imprensa.

O duelo entre FC Porto, terceiro classificado, com 16 pontos, e Sporting de Braga, segundo, com 19, está agendado para as 21:15 de sexta-feira, no Estádio do Dragão.