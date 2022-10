Saiba quais são as cidades mais desejadas do mundo para expatriados

Há cada vez mais nómadas e expatriados digitais que migram dos seus países para embarcar na experiência única de viver no estrangeiro.

O Holidu, o portal de reservas para casa de férias, decidiu revelar quais as cidades que ficam no topo. O estudo analisou dados de pesquisa global para frases comuns tipicamente utilizadas na pesquisa de mudança para o estrangeiro.

Neste mundo pós-covid, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e mais flexíveis do que nunca para poderem trabalhar a partir de outro país. Mas que cidades são as mais desejadas por futuros expatriados à procura do lugar perfeito para chamar casa? Holidu

1. Edimburgo, Reino Unido - 20.600 pesquisas mensais globais médias

Foto Adam Wilson via unsplash

Edimburgo, na Escócia, é a cidade mais desejada para viver no estrangeiro, não só na Europa, mas no mundo! Está no topo da lista com uma impressionante média de 20k+ em pesquisas mensais globais. Não é surpresa que os olhos vagueiem em direcção a Edimburgo como o seu próximo local de residência. Quer esteja a procurar um novo lugar para chamar casa ou para fazer uma viagem de trabalho, Edimburgo deve estar no topo da sua lista! Quem sabe, muitos de vós poderão apaixonar-se pelas suas encantadoras ruas calcetadas ou pela arquitectura medieval da Cidade Velha, quer dizer, quem não gostaria de viver numa cidade Harry Potter da vida real?

2. Dublin, Irlanda - 17,570 pesquisas mensais globais médias

Foto Diogo Palhais via unsplash

Em segundo lugar no ranking mundial e europeu está Dublin, Irlanda, com 17.570 pesquisas mensais globais médias. Conhecida como uma cidade com uma vida nocturna agitada e uma abundância de oportunidades de emprego, Dublin é uma mistura de culturas para expatriados, não só vindos da Europa, mas de todo o mundo. Com a sedução de grandes empresas, incluindo Google, Facebook, PayPal e até TikTok, não é surpresa que haja tantas pessoas desejosas de se mudarem para Dublin. Com tanto para fazer, ver e explorar, desde os pubs irlandeses até à sua rica história, por que não dar uma olhadela a Dublin no seu próximo workation? Quem sabe, pode acabar por querer ficar!

3. Dubai, Emirados Árabes Unidos - 13,200 pesquisas mensais globais médias

Foto David Rodrigo via unsplash

Com o lugar mais baixo do pódio no nosso ranking mundial está o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 13.200 pesquisas mensais globais médias. O Dubai é um destino muito internacional, atraindo expatriados de todo o mundo, com relatórios de cerca de 200k+ novos expatriados por ano. Este destaca-se nesta lista não só pela sua arquitectura única e futurista, mas também pelo seu salário isento de impostos que, muitos de todo o mundo, aqui reúnem. Este destino deveria definitivamente estar na sua lista de cidades a investigar se quiser aproveitar a vida ao máximo.

4. Barcelona, Espanha - 12.000 pesquisas mensais globais médias

Foto Kristijan Arsov via unsplash

De seguida, a cidade cheia de sol de Barcelona, em Espanha, uma cidade vibrante e divertida que atrai expatriados de todo o mundo. Conhecida pela sua comida e bebida espantosa, atmosfera animada e excelente qualidade de vida, Barcelona é um ponto de passagem obrigatório para quem planeia a sua próxima mudança! Não só é mais acessível que muitos lugares na Europa Ocidental, como a pergunta que se impõe é: quem não gostaria de viver numa cidade próxima da praia? Existe também uma enorme comunidade internacional, podendo sentir-se bem em casa! Quer venha visitar, trabalhar ou construir a sua nova casa, Barcelona recebe-o de braços abertos.

5. Londres, Reino Unido - 10.650 pesquisas mensais globais médias

Em quinto lugar, com um volume médio mensal de pesquisa global de 10.650 encontramos Londres. Com uma história rica, parques exuberantes e uma vibrante vida nocturna, esta é uma das cidades mais amadas do mundo. Londres sempre foi uma cidade muito internacional, e com o passar dos anos a tendência continuar a aumentar, especialmente porque trabalhar a partir do estrangeiro se tornou muito mais normalizado num mundo pós-covid. Quer se trate de uma workation temporária ou desta passar a ser a sua nova casa, Londres é sem dúvida uma das cidades mais desejadas para viver no estrangeiro.

Quem completa o top 10?

6. Singapura, Singapura - 8.700 pesquisas mensais globais médias

7. Miami, Estados Unidos - 7.800 pesquisas mensais globais médias

8. Nova Iorque, Estados Unidos - 7,550 pesquisas mensais globais médias

9. Boston, Estados Unidos - 6,200 pesquisas mensais globais médias

10. Hong Kong, Hong Kong - 5.800 pesquisas mensais globais médias