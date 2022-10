‘Os Verdes’ acusa IFCN de promover projectos que “são verdadeiros atentados à Laurissilva”

O Partido Ecologista Os Verdes | Coletivo da Região Autónoma da Madeira realçou hoje a escolha da Região Autónoma da Madeira para acolher o 9º Congresso Florestal, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais que tem por mote a “Sustentabilidade da Floresta Portuguesa: valorizar para superar desafios” e que, entre outras entidades envolvidas, contou com a UMA (Universidade da Madeira).

“Os Verdes esperam que a reflexão feita neste Encontro, que contou com reconhecidos oradores e académicos, sirva para fortalecer a floresta portuguesa, nas suas diversas vertentes (ambiental, climática, cultural, económica e social) e para a valorização dos serviços que presta à vida na Terra”.

Ainda assim, não obstante a “escolha feliz”, o partido não deixou passar o evento sem sublinhar a ironia que reside no facto de uma das entidades oficiais que deu apoio a esta iniciativa, e marcou presença neste Congresso, ser o IFCN (Instituto das Florestas e Conservação da Natureza).

“Sendo o IFCN a entidade que tem ao seu cuidado a gestão e “valorização” deste Bem, é, no entanto, a entidade que tem tido a iniciativa de promover ou aprovar projetos que são verdadeiros atentados à Laurissilva. Entre eles, o Projeto do Elevador do Curral das Freiras que tem impactos graves sobre a Laurissilva, na Boca da Corrida (Freguesia do Jardim da Serra) e obra do Caminho das Ginjas (Concelho de São Vicente) e que irá abrir uma ferida irremediável na Laurissilva, são projetos que o PEV tem sobejamente condenado”.

O PEV, em nota de imprensa, também não pode deixar de apontar o dedo à falta de uma intervenção eficaz e rápida por parte do IFCN para promover a reflorestação das zonas ardidas nos cumes do Funchal. “A degradação em que se mantém essas áreas ardidas tem não só impactos paisagísticos como tem permitido a instalação de espécies invasoras e consubstancia um verdadeiro perigo, facilitador de deslizamento de terras em caso de chuvas fortes”.