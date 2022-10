APDA vem à MADEIRA promover adaptação e mitigação das alterações climáticas nos serviços de água

No próximo dia 14 de Outubro, pelas 14h30, a APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água vem à Madeira, mais concretamente ao Museu de Electricidade – Casa da Luz para promover os Municípios e Entidades Gestoras do sector interessados em assinarem a ‘Declaração de Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas nos Serviços de Águas’.

Elaborada pela Comissão Especializada de Adaptação às Alterações Climáticas da APDA, a declaração visa firmar a intenção de todos os intervenientes no sector a agir de forma consciente e eficiente face a este que, actualmente, é o maior desafio que os serviços de água e o mundo enfrentam. Com o alinhamento de metodologias e acções, os resultados, embora pendentes da imprevisibilidade climática, têm maior probabilidade de sucesso no percurso para um setor mais resiliente e preparado.

Neste sentido, a APDA apela às entidades que cuidam dos serviços de água na Região para se juntarem às mais de 150 entidades que já assinaram o documento nas 10 sessões realizadas no continente, entre as quais a APA - Agência Portuguesa do Ambiente e a ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Para aderir basta enviar um e-mail para ge[email protected], manifestando o interesse. A iniciativa é totalmente voluntária e sem qualquer tipo de encargos.