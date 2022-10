Proveitos de 66 milhões de euros fixa novo recorde no alojamento turístico em Agosto

O alojamento turístico na RA Madeira em Agosto de 2022 promete ficar durante algum tempo como o melhor mês em vários indicadores, a começar naquele que mais pesa, os proveitos totais, com um acumulado de 65,9 milhões de euros, 47,7 milhões dos quais retirados dos aposentos, ou seja das dormidas de turistas que ascenderam nesse mês a 968,8 mil.

Apesar da quebra de dormidas dos residentes em Portugal (-4%), as dormidas realizadas pelos residentes no estrangeiro (+36%) superaram e ajudaram a garantir um novo recorde mensal e um acumulado de dormidas que ascende já a mais de 5,5 milhões ou mais 159,5% do que entre Janeiro e Agosto de 2021 e mais 6,9% face ao último ano pré-pandemia.

Estes são os dois principais indicadores que, isolados, mostram realmente o bom momento que o turismo regional viveu nestes oito meses do ano em curso.

O INE, que divulgou esta manhã os dados preliminares do alojamento turístico para o país, realça que "em Agosto, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões. O Algarve concentrou 32,2% das dormidas, seguindo-se a AM Lisboa (21,1%), o Norte (16,5%) e o Centro (11,6%)", significando que a Madeira ficou apenas à frente do Alentejo e dos Açores.

Contudo, "comparando com Agosto de 2019, apenas o Algarve registou um decréscimo (-7,1%). Os aumentos mais expressivos ocorreram na RA Madeira (+16,9%) e no Norte (+15,9%). Relativamente às dormidas de residentes, apenas na RA Açores e no Algarve decresceram (-3,6% e -2,8%, respetivamente), tendo-se observado o maior crescimento na RA Madeira (+53,3%), seguida do Norte (+14,4%) e Centro (+14,3%). As dormidas de não residentes aumentaram no Norte (+17,0%), RA Madeira (+9,3%) e RA Açores (+7,1%), tendo-se observado as maiores diminuições no Algarve (-9,6%) e Alentejo (-8,4%). Na AM Lisboa, a variação foi nula", evidencia a posição de realce, embora relativo, do turismo madeirense no todo nacional.

Funchal foi a terceira cidade com mais dormidas

"Em Agosto, entre os municípios com maior representatividade no total nacional da atividade turística, destacam-se os municípios de Lisboa e Albufeira que, em conjunto concentraram 27,1% do total de dormidas do país e 32,9% do total de dormidas de não residentes", refere o INE.

"O município de Lisboa atingiu 1,5 milhões (quota de 14,9% do total). Comparando com agosto de 2019, as dormidas aumentaram 2,1% (+11,4% nos residentes e +0,6% nos não residentes)" e em Albufeira, "registaram-se 1,2 milhões de dormidas (peso de 12,2% do total), o que representa uma redução de 11,8% face a agosto de 2019 (-6,0% nos residentes e -14,7% nos não residentes)", seguindo-se o Funchal que "representou 6,2% do total de dormidas (613,7 mil), um acréscimo de 21,6% (+80,8% nos residentes e +12,5% nos não residentes) em comparação com o período homólogo de 2019".

Outra nota, "em Agosto, as taxas líquidas de ocupação-cama mais elevadas registaram-se no Algarve (76,0%), RA Madeira (74,8%) e RA Açores (71,9%). Os maiores acréscimos neste indicador verificaram-se na AM Lisboa e no Norte (+23,0 p.p. e +14,3 p.p., respetivamente)", diz.