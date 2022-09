Agosto gerou 1,1 milhões de dormidas no alojamento

O mês de Agosto de 2022 acaba de fixar-se como o melhor mês em termos de dormidas no alojamento turístico na Região Autónoma da Madeira superando precisamente o mês anterior. As mais de 1,1 milhões de dormidas registadas , segundo a estimativa rápida da Direcção Regional de Estatística da Madeira apontam para a entrada de 189,4 mil hóspedes.

Estes quase 190 mil turistas geraram 1.116.300 dormidas, "traduzindo variações homólogas, de +26,8% e de +28,5%, respectivamente", refere a DREM. "Comparativamente a Agosto de 2019, registaram-se, pela mesma ordem, aumentos de 30,6% e 21,8%".

Aliás, como referido, "as estimativas para as dormidas de Agosto de 2022 superam em 67 mil o valor do mês anterior, passando assim a constituir o registo mensal mais alto de sempre observado no alojamento turístico da Região", sem esquecer que não são contabilizadas todas as dormidas existentes, dada a necessidade de ajustar o método de inquérito ao que é feito a nível nacional, retirando da equação a grande maioria das unidades de alojamento local.

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em Agosto de 2022, apresentaram um aumento homólogo de 24,2%, uma variação menos expressiva que a verificada a nível nacional (+31,9%)", explica.



Na Região, "as dormidas de residentes em Portugal cresceram 5,1% relativamente ao mês homólogo, atingindo as 265 mil (23,7% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro subiram 38,1%, situando-se em 851,3 mil", especifica a DREM. "Note-se que, face a Agosto de 2019, a variação nas dormidas produzidas por residentes em Portugal foi de +68,0%, e de +12,2%, no caso das produzidas por residentes no estrangeiro. Os hóspedes entrados, em Agosto de 2022, com residência no País, totalizaram 54,1 mil e os com residência no estrangeiro 135,3 mil".



No País, "em Agosto de 2022, mercado interno contribuiu com 3,7 milhões de dormidas, tendo diminuído 11,4%. Os mercados externos predominaram (peso de 62,4%) e totalizaram 6,2 milhões de dormidas (+86,9%)", realça ainda.



Por mercados emissores de residentes no estrangeiro, os primeiros dados estimados apontam para 76,3% do total de dormidas. "Nesse conjunto, o mercado do Reino Unido é o que regista mais dormidas, em Agosto de 2022, cerca de 206,5 milhares, seguido da Alemanha, com 181,2 milhares e da França, com 102,6 mil", os três principais mercados para a Madeira.

"Em Agosto de 2022, 8% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes", sinaliza. "A hotelaria deverá representar 93,8% dos estabelecimentos com movimento de hóspedes (valor idêntico a Julho de 2022)", revelando que, para já, o mercado está estabilizado e os números alcançados não constituem surpresa.