PAN Madeira recomenda “prudência” na utilização de dispositivos electrónicos

Aproveitando o assinalar do Dia Mundial da Visão, o PAN Madeira, em comunicado de imprensa, constata que “a vaidade do Governo Regional colocou as nossas crianças em ‘maus lençóis’”, porque “a entrega de tablets aos nossos alunos e a aposta não fundamentada no digital vai provocar graves problemas de visão às crianças e jovens da Madeira”.

Com esta comemoração, a Organização Mundial da Saúde pretende chamar a atenção para os perigos que a visão corre, como por exemplo a deficiência visual.

O PAN Madeira não quer que o tempo volte para trás, mas recomenda aos Secretários Regionais da Educação e da Saúde - Prudência - para o excesso de tempo aos écrans a que as crianças e os jovens estão expostas, pois a luz dos ecrãs pode aumentar até 23% a morte das células da retina e os danos causados podem ser irreversíveis.

“Os dispositivos electrónicos – telemóveis, tablets ou computadores – tomaram conta da nossa vida. A sua utilização, quando em excesso, pode provocar doença ocular e sintomas tais como visão desfocada, olhos secos e vermelhos, irritação e cansaço ocular e dores de cabeça”, referem na nota enviada esta manhã.

O PAN Madeira recorda ainda que a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Canadiana de Pediatria recomendam que as crianças e jovens até aos 12 anos não sejam expostas a tantas horas de ecrãs e a tantos meios tecnológicos.

É, no entender do partido, demasiado negativo, que por “modas”, um governo imponha e defenda como projecto de sucesso a exposição de mais horas aos écrans em especial e aos meios tecnológicos em geral.

“E este governo que ainda há pouco tempo chamou irresponsáveis aos pais que não vacinaram os filhos, comete a irresponsabilidade de colocar sobre as crianças e jovens o risco de virem a sofrer problemas de desenvolvimento e/ou de visão ao expô-los a um número inusitado de horas à frente dos ecrãs/ tablets”.