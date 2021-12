Pelo menos 38 mortos e 27 feridos num acidente numa mina de ouro no Sudão

Pelo menos 38 pessoas morreram e 17 ficaram feridas hoje num acidente numa mina de ouro no estado de Kordofan Ocidental, no Sudão, depois de oito poços se terem desmoronado, disseram as autoridades locais.

O governo do estado anunciou num comunicado que "38 mineiros foram mortos e outros 17 ficaram feridos" na sequência do acidente e que as equipas de defesa civil já conseguiram trazer à superfície os corpos de 29 vítimas mortais.

Segundo a mesma nota, o incidente ocorreu na mina Um Draisai, na área de Foga, no noroeste do estado, onde "oito poços tradicionais de mineração de ouro na área, onde milhares de civis trabalham" caíram.

Os responsáveis acrescentaram que equipas especializadas de salvamento foram destacadas para o local do acidente para resgatar as restantes pessoas presas nos escombros, cujo número é indeterminado, e o resto dos corpos das vítimas do colapso.

No Sudão, onde existem grandes reservas de ouro, os acidentes e colapsos de minas são frequentes, devido à precariedade das infraestruturas, às más condições de trabalho e à má formação dos mineiros, que todos os dias arriscam a vida em busca do precioso metal, descendo centenas de metros no subsolo.

De acordo com dados oficiais, aproximadamente dois milhões de pessoas trabalham em minas tradicionais em 15 dos dezoito estados do país.

A mineração tradicional representa 75% da produção total de ouro do Sudão, que excede 93 toneladas por ano, de acordo com estatísticas oficiais.