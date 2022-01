Bélgica doa 1,2 milhões de vacinas da Janssen a Moçambique

A Bélgica e o Governo da Flandres doaram a Moçambique cerca de 1,2 milhões de doses de toma única da vacina contra o novo coronavírus Janssen, da Johnson & Johnson.

O total de 1.209.600 doses de vacina foi doado no âmbito do mecanismo Covax, referiu o Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), em comunicado.

Segundo o documento, a Bélgica doou a Moçambique, entre outubro e novembro, um total de 357.060 doses de vacina da Vaxzevria, então AstraZeneca.

De acordo com os últimos dados das autoridades de saúde moçambicanas, 9,4 milhões de pessoas foram vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus no país, das quais 7,1% estão completamente imunizadas.

O Instituto Nacional de Saúde (INS) de Moçambique defendeu que a variante Ómicron está a determinar a subida exponencial do número de casos no país, alertando para os níveis de transmissibilidade "muito altos", embora sem o aumento de óbitos.

"Das amostras elegidas para testagem, a variante Ómicron domina por completo os dados e praticamente o gráfico de dezembro corresponde inteiramente a esta variante", disse à Lusa Sérgio Chicumbe, diretor para a Área de Inquéritos e Observação de Saúde do INS.

Desde o anúncio do primeiro caso, em março de 2020, Moçambique tem um total acumulado de 2.075 óbitos e 206.272 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 165.460 recuperados da doença.

A covid-19 provocou 5.470.916 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.