Mulher em estado crítico após agressão do ex-namorado com machado

Uma mulher com 41 anos foi encontrada gravemente ferida, no Teixoso, concelho da Covilhã, e o suspeito deste eventual crime já foi localizado, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com o comandante do Destacamento Territorial da Covilhã, David Canarias, o alerta foi dado cerca das 00:00 e a mulher terá sido agredida com um machado pelo ex-namorado.

A vítima foi transportada para o Hospital da Covilhã e depois foi transferida para Coimbra em "estado muito crítico".

O suspeito, com 25 anos, pôs-se em fuga, mas foi localizado cerca das 13:00.

As autoridades já tinham registo de queixas de violência doméstica contra o indivíduo, mas os processos ainda não estavam concluídos.

A investigação do crime desta madrugada passou para a alçada da Polícia Judiciária da Guarda.