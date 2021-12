Tiroteio no México provoca oito mortos, incluindo um bebé

Um tiroteio na cidade de Silao, no Estado mexicano de Guanajuato, provocou oito mortos em duas habitações, incluindo um bebé do sexo masculino, informaram hoje as autoridades locais.

Segundo a mesma fonte, os agressores tinham como alvo quatro homens que se encontravam numa das habitações e foram mortos, assim como uma mulher que se encontrava no mesmo local.

A imprensa local afirma que a casa, na periferia de Silao, estaria a ser ocupada por toxicodependentes.

Um outro homem, que ficou ferido durante o ataque à casa, na noite de terça-feira, acabou por morrer hoje devido aos ferimentos.

Três outras pessoas estão feridas em estado grave, em hospitais locais, acrescentaram os Procuradores-Gerais do Estado de Guanajuato.

Numa outra casa, nas proximidades, a polícia encontrou uma adolescente de 16 anos e um bebé de 16 meses mortos por ferimentos de bala, não sendo claro se foram alvejados ou atingidos por balas perdidas.

Guanajuato é o Estado com maior número de homicídios em todo o México.