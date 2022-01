ADRAP vence XII Duatlo da Madalena do Mar na Ponta do Sol

A Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP) foi a vencedora do XII Duatlo Madalena do Mar, na Ponta do Sol, que se realizou no passado sábado. Christian Dias e Mónica Dias venceram a prova principal, na distância Super-Sprint.

Em segundo lugar, Bruno Freitas (Ludens CM) e Magda Dias (ADRAP). Já em terceiro lugar ficaram os atletas Bernardo Teixeira (CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions) e Mariana Góis (Ludens CM).

Esta prova marcou o início da época Desportiva de Triatlo Regional para os escalões de cadetes e superiores, paratriatlo, iniciados e juvenis.

De acordo com nota da organização, a primeira prova a se realizar foi a dos escalões de Juvenis e Paratriatlo, "chegando à meta em primeiro lugar os atletas juvenis Óscar Góis (GD Corticeiras) e Débora Martins (CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions). Em segundo lugar ficaram Aber Kerekes (CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions) e Margarida Góis (Ludens CM). A subir ao último lugar do pódio, mais um atleta do CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions, André Silva". "No Paratriatlo, Rodolfo Alves e José Mendonça, ambos do Ludens Clube Machico, venceram na sua categoria, PTVI e PTS3, respectivamente", refere.

No escalão de Iniciados, grande domínio do CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions que levou 5 atletas ao pódio, feminino e masculino. Em primeiro lugar, Guilherme Nunes e Leonor Sousa, do CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions. Em segundo lugar Matias Brites do CDES - HP Portas & Automatismos e Catarina Afonso do CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions. A completar o pódio subiram os atletas do CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions Santiago Quintaneiro e Inês Sousa.

Olhando para os resultados por equipas, na Prova Principal, contribuindo os atletas de cadetes e superiores, venceram a equipa masculina do Ludens Clube Machico e a equipa feminina do CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions. Nos jovens, tanto em masculinos como femininos, venceu o CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions.