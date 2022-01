Ponta do Sol com alguma 'resistência' às urnas

No município da Ponta do Sol os números indicam que a afluência de eleitores às Mesas de Voto é francamente menor ao registado nas Autárquicas. Pelo menos essa é percepção que os membros destas secções de voto têm.

A freguesia dos Canhas, com 19,8%, é a localidade com menor adesão de eleitores seguido da freguesia sede, Ponta do Sol, com 22,2%. Já a Madalena do Mar, com 24,8%, tem a expressão maior de votantes, o que perfaz uma média no concelho que ronda os 21,3%.

Outra situação que ressalta aos olhos dos cidadãos prende-se com o facto de, nas Mesas de Voto onde o DIÁRIO fez reportagem, nenhum dos elementos das Mesas usarem batas de protecção nem existir separadores acrílicos que possa proteger de uma eventual infecção com vírus sars-cov2.

Uma situação que Bruno Lobo, presidente de uma Assembleia da Vila, reconhecia ser um “descuido”, próprio de quem já está fatigado de tanta medida restritiva, no entanto prometeu que a partir das 18 horas, altura é que está recomendado a votação aos cidadãos em regime de isolamento, nessa hora, todos os elementos vão usar batas, viseiras e luvas.