Forças militares russas destacadas no Cazaquistão terminaram processo de retirada

As forças militares enviadas pela Rússia para o Cazaquistão terminaram hoje a retirada do país após terem participado na contenção das manifestações sem precedentes no país.

O fim do processo de saída foi anunciado hoje pelo chefe da missão militar russa citado pelas agência de notícias de Moscovo.

"A operação de 'manutenção de paz' (...) no território da República do Cazaquistão terminou", disse Andrei Serdioukhov que comandou a missão da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, uma aliança militar liderada por Moscovo e que reúne países que foram ex-república soviéticas.

Os protestos e distúrbios da semana passada no Cazaquistão fizeram 225 mortos e mais de 4300 feridos, disseram as autoridades de Nur-Sultan, no passado sábado.

No início do mês ocorreram protestos no Cazaquistão inicialmente provocados pelo aumento do preço do gás liquefeito, usado no país como alternativa mais barata à gasolina.

As manifestações ficaram marcadas pelo descontentamento da população em relação às elites económicas e políticas do país que acusam de práticas de corrupção.

Os protestos transformaram-se em tumultos e foram reprimidos pelas forças cazaques, apoiadas pela Rússia, numa operação caracterizada como "antiterrorista".