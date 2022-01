Sérgio Marques e Carlos Pereira sem faltas injustificadas

A XIV Legislatura teve 3 sessões legislativas e rendeu 197 plenários na Assembleia da República que começaram a 25.10.2019 e terminaram a 26.11.2021.

Reuniões que contaram com a presença regular dos cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS e do PS. A Sérgio Marques como a Carlos Pereira não foram anotadas faltas injustificadas na folha de presenças.

A ambos os deputados foram atribuídas 14 faltas por 'força maior" entre 18.3 e 21.5, devido à primeira vaga pandémica.

Ao deputado do PSD são atribuídas outras quatro faltas: uma por assistência à família, outra por doença e duas por "motivo considerado relevante".

Ao deputado do PS são atribuídas outras cinco faltas, mas todas devido a trabalho parlamentar: três por ausência em missão e duas em trabelho político.

Em termos globais, Sérgio Marques regista 179 presenças e 18 faltas enquanto Carlos Pereira tem 178 presença e 19 faltas.

As faltas de ambos não são comparáveis pois as de Sérgio Marques decorrem de motivos pessoais e as de Carlos Pereira missões em nome do parlamento, facto que alguns eleitos consideram "ridículo" ser marcado como falta e que por isso tentam alterar.

O que estes números obtidos no site da Assembleia da República não reflectem é o número de presenças em que um e outro cabeça-de-lista estiveram virtualmente no plenário, via Skype.