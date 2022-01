Anna Afonso, do GRCC, foi a mais rápida nos femininos a percorrer os 12 km do Trail Curto (517m D+), ao cumprir o percurso com o tempo de 01:08:46. Na classificação geral, foi a 35ª a cortar a meta.

Bárbara Correia, da CAF, ficou em segundo lugar (01:09:16) e Sónia Quelhas, do CDCPM, em terceiro lugar (01:10:14).