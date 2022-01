Lovisa Clevehon, da ADRAP, foi no sector feminino a vencedora da prova de 24 km, o Trail Longo (1790m D+) com o tempo de 02:47:42. A atleta sueca foi a 11ª classificada à geral.

No segundo lugar, a menos de 2 minutos, ficou Alice Sousa, da VIP RC, ao terminar a prova em 02:49:23.

No terceiro lugar ficou Fabiana Gonçalves, do CNSV, com o tempo de 02:55:45.