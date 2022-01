Televisão da Madeira terá programação própria na noite eleitoral

A RTP-M vai ter blocos de informação ao longo do próximo domingo de modo a acompanhar o acto eleitoral, garantindo ter reportagens em toda a Região.

Segundo apurou o DIÁRIO junto do canal público na Madeira, haverá notícias regionais às 15h, às 17h e às 19h.

A noite eleitoral na RTP Madeira arranca às 19h30 tendo como comentadores em estúdio Miguel Sousa , Célia Pessegueiro, Lina Pereira e Dinarte Fernandes.

A televisão da Madeira terá ligações em directo às sedes do PSD e do PS, tendo também outras equipas de reportagem que vão acompanhar em directo reações de outras candidaturas.

Às 20:00 em simultâneo com a RTP1 a RTP-M vai transmitir a projecção nacional com recolha de votos à boca das urnas feita pela Universidade Católica. Um estudo que não inclui as Regiões Autónomas.