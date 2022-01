"É fundamental que respondam a um Governo que desprezou a Madeira"

A coligação 'Madeira Primeiro' representa para Miguel Albuquerque "a única alternativa para garantir a defesa dos direitos e interesses dos madeirenses e porto-Santenses na Assembleia da República".

O presidente do PSD-Madeira, sublinhou na última acção de campanha para as Legislativas do próximo domingo, a necessidade dos madeirenses darem uma resposta "cabal e contundente a um Governo que desprezou a Madeira e a uma maioria parlamentar que nunca levou a Madeira em consideração".

Miguel Albuquerque 'fechou' campanha da coligação 'Madeira Primeiro'.

Um Governo liderado por António Costa que aos olhos do social-democrata "nunca revelou abertura para estabelecer pontes de entendimento e apenas prejudicou deliberadamente a Madeira e os direitos dos madeirenses – com base em fins políticos e sem assumir qualquer sentido de Estado – além de não ter resolvido nenhum dos dossiês pendentes com a Região".

Os temas por resolver são vários e vão desde o Subsídio Social de Mobilidade, o financiamento do novo Hospital, o pagamento dos subsistemas de saúde e a revisão da Lei das Finanças Regionais.

Miguel Albuquerque que, na oportunidade, teceu ainda críticas ao PS-Madeira, considerando-os "autênticos serventuários do centralismo e das injunções de um Governo e de um líder António Costa que nunca teve a Madeira no coração".

A nossa expectativa é ganhar as eleições e acho que vamos ganhar porque os madeirenses e os porto-Santenses já perceberam que o socialismo representa o desprezo do Governo Central relativamente à Madeira e àquilo que são os seus interesses (...) os madeirenses sentem, como sentiram nestes anos, o que é um Governo não ligar nenhuma à Madeira. Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira

Na companhia do líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, o social-democrata garante que, pese embora o bom resultado que espera, nunca entrou em "sobrancerias ou arrogâncias" e que é com humildade e respeito pelos princípios fundamentais da democracia que irá esperar o resultado nas urnas.

"Os nossos candidatos tiveram uma boa receptividade por parte dos cidadãos e estamos, de facto, com um espírito muito positivo de que a coligação 'Madeira Primeiro' vai ganhar as eleições”, rematou.