PPM-Madeira encerrou campanha na Praça da Autonomia

O PPM-Madeira encerrou, hoje, na Praça da Autonomia, a campanha eleitoral para as Eleições Legislativas do dia 30 de Janeiro. O coordenador e candidato Paulo Brito teceu algumas palavras de agradecimento aos restantes partidos e candidatos envolvidos na corrida a São Bento "que elogiaram por várias vezes, ao longo desta campanha, o Governo Regional dos Açores".

É que Paulo Brito recorda que o Partido Popular Monárquico (PPM) faz parte da solução governativa "daquela Região Autónoma" e que "foi quando o PPM entrou no Governo Regional dos Açores que baixaram os preços dos combustíveis, baixaram o preço do gás, baixaram o IVA de 22% para 16% e baixaram o IRC às empresas". Aliás, Paulo Brito reforça que "foi quando o PPM entrou para o Governo Regional dos Açores que as 9 ilhas passaram a ter ferry 365 dias por ano sem interrupções".

O PPM-Madeira defende para a nossa Região Autónoma da Madeira este modelo de governação e tudo o que vem de outros partidos é uma mera cópia do que estamos a fazer nos Açores, por isso nós fomos os pioneiros. Paulo Brito, candidato à Assembleia da República pelo Partido Popular Monárquico (PPM)

O monárquico vinca também, em comunicado, que o PPM "é o único partido que defende a vinda do ferry com ligações à ilha de Porto Santo, pois os outros falam deste tema só porque está na moda".

"Perante o projecto do Governo Regional", nomeadamente a construção de "uma rampa no Cais 8" do Porto do Funchal, o PPM "apresenta a proposta para que a construção da mesma seja feita entre a Lota do Funchal e o Cais 6, dando assim maior protecção aos barcos de pesca".

Quanto à campanha eleitoral propriamente dita, com o cancelamento de "algumas iniciativas" pelo meio, "nomeadamente acções de rua", Paulo Brito entendeu que "em tempo de pandemia" deveria cumprir "com as normas da DGS e SRS" e por isso reproduziu "as campanhas eleitorais que já se fazem por toda a Europa, sem a poluição visual de outdoors e sem fazer gastos inúteis ao erário público, pois todos nós vemos os grandes partidos a gastar 'rios de dinheiro' de subvenções estatais, dinheiros esses que deveriam se canalizados para resolver os problemas reais do País".

