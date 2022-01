Sérgio Marques garante preocupações dos municípios da Região na Assembleia da República

“A defesa da Região a que nos propomos, na próxima Legislatura, será garantida em articulação e estreita parceria com o Governo Regional e os Grupos Parlamentares dos Partidos que integram a coligação 'Madeira Primeiro' mas, também, em parceria com as diferentes Autarquias da Região, cujas preocupações também saberemos apresentar na Assembleia da República” garantiu, hoje, o cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS 'Madeira Primeiro'.

Esta semana, Sérgio Marques, que esteve ontem de visita ao Porto Santo, assumiu o compromisso de reunir, ainda no primeiro semestre deste ano, com o executivo municipal. A promessa foi reafirmada no decorrer de um encontro realizado com os militantes, que serviu para reforçar a campanha e apelar à mobilização rumo às Eleições do próximo domingo, mas, também, para ouvir quais as principais preocupações e desafios que se colocam ao Porto Santo e que são da responsabilidade do Estado.

“A par dos vários dossiês que temos de resolver rapidamente, até pela importância que assumem para o desenvolvimento e sustentabilidade socioeconómica desta Ilha, existem assuntos que obrigam a que o Estado assuma as suas responsabilidades, designadamente no que toca aos serviços da República que operam no Porto Santo”, sublinha Sérgio Marques, exemplificando com o estado de degradação em que se encontra a Esquadra da PSP local, “pese embora as insistências que o PSD apresentou sobre a matéria, ao longo dos últimos anos”.

Ainda em relação ao Porto Santo, o candidato reiterou o compromisso de insistir, junto do próximo Governo da República, na majoração das transferências do Estado para o município e de exigir, por parte da República, outra atenção e compromisso quanto aos dossiês relacionados com a mobilidade e os transportes, tanto no que respeita às ligações inter-ilhas e ao continente português, quanto no que toca à mobilidade digital.