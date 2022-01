Diocese do Funchal "alegra-se" com nomeação de D. José Ornelas como bispo de Leiria-Fatima

"A Diocese do Funchal alegra-se com a notícia da nomeação de D. José Ornelas para bispo da Diocese de Leiria-Fátima", refere um comunicado da Igreja madeirense na sequência da nomeação do bispo, natural da Madeira.

É uma alegria poder contar com um madeirense como pastor da diocese onde se localiza o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, pela qual todo o nosso Povo tem uma grande devoção. Queremos desejar-lhe as maiores felicidades na missão. 'O Filho do Homem veio para servir a dar a vida'. É este o seu lema episcopal. É desta forma que abraçará este novo desafio que que a Igreja lhe pede.

D. José Ornelas, de 68 anos, estava à frente da diocese de Setúbal desde 2015. Com a sua saída para Leiria-Fátima, passarão a ser três as dioceses a aguardar nomeação de novos bispos: Angra, Bragança e Setúbal.