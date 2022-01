Patrícia Dantas defende mais apoio do Estado às empresas da Região

“Garantir mais apoios às nossas empresas – preocupação que cobre um universo de 29.500 empresas que registam o envolvimento de 60.000 colaboradores remunerados, mais do que três vezes os recursos humanos afectos à Administração Publica Regional – é garantir condições para que exista mais emprego, melhores salários, maior estabilidade social, geração de riqueza e pagamento de impostos para consequente redistribuição aos cidadãos que mais precisam, objectivos pelos quais nos propomos a trabalhar, na Assembleia da República, com propostas que, directa e indirectamente, vêm beneficiar a nossa classe média que merece uma especial atenção” afirmou, hoje, a candidata pela coligação PSD/CDS 'Madeira Primeiro', Patrícia Dantas, precisamente no dia em que foi tornado público que 2021 foi o sexto melhor ano, em 46 anos, no que respeita à criação de empresas na Região.

Resultados que a candidata sublinha “como um exemplo de resiliência ao qual importa corresponder”, esperando que o próximo Governo da República, a ser eleito a 30 de Janeiro, garanta não só a integração e o acesso das empresas da Região a todas as ajudas que existam ou que venham a ser disponibilizadas a nível nacional – o que não tem acontecido – mas, também, que se cumpram algumas ajudas específicas e decorrentes do facto deste ser um território insular e ultraperiférico.

“Numa lógica de continuidade territorial, defendemos que o Estado assuma ou assegure o apoio ao transporte marítimo e aéreo de mercadorias, favorecendo, por esta via, a atividade das empresas industriais e/ou exportadoras que operam na Região mas, também, defendemos que exista, a breve prazo, uma clarificação do papel que a Região assumirá no Banco de Fomento e a aceleração do projeto do Cabo Submarino na sua ligação à Madeira e ao Porto Santo, um projeto que, como se sabe, afeta os cidadãos mas, sobretudo, as empresas”, vinca Patrícia Dantas.

Candidata que, a este propósito, assume, ainda, o compromisso de insistir, na República, para que o novo apoio ao Salário Mínimo Nacional possa ser estendido às empresas da Região, que também carecem de ter, na maior brevidade possível, medidas de apoio consagradas no próximo Quadro Comunitário de Apoio.

Patrícia Dantas que, a rematar, lembra que o Programa Eleitoral do PSD, assumido por Rui Rio, já prevê medidas específicas para as empresas, entre as quais a da criação de uma conta corrente com a Autoridade Tributária que visa agilizar a liquidez das empresas, a redução da taxa de IRC, com evidentes impactos na Madeira, a redução do IVA para a restauração, a promoção de políticas públicas que impulsionem a inovação e, também, a valorização de áreas como a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática, fundamentais para reforçar o desempenho e a produtividade do País.

“Garantirmos mais apoios às nossas empresas é também assegurar uma classe média mais forte, mais feliz e mais contributiva, não só no aspeto fiscal, mas, também, do ponto de vida social, dando-lhes condições para que possam ter uma vida mais estável, com mais filhos e mais capacidade de assistência aos seus idosos, o melhor que a nossa sociedade tem”, concluiu.