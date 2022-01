Capas dos jornais apontam baterias às eleições legislativas

Bom dia. Os jornais nacionais apontam cada vez mais baterias às eleições legislativas que estão à distância de pouco mais de uma semana e isso reflecte-se nas principais notícias que trazem hoje para as bancas.

No semanário Expresso:

- "Rui Rio espera ter vitória da humildade"

- "Costa: 'Acredito pela primeira vez na maioria absoluta'"

- "João Rendeiro queixa-se à ONU: 'As condições são terríveis. Não há vidros nas janelas, água quente ou roupa de cama'"

- "Grândola aprovou sete mil camas turísticas"

- "Mulheres denunciadas por abusos nas igrejas"

- "Em 30 dias houve tantos infetados como num ano inteiro"

- "Sócrates quer julgamento de Carlos Alexandre"

- "Sede da CP abre guerra com Segurança Social"

- "Angola cria nova zona franca"

- "Aquecer a casa cinco horas por dia custa 46 euros"

- "Incendiário 'queimou' 65 mil campos de futebol"

- "Em 25 anos seremos dois milhões"

- "700 situações de violência na saúde"

- "Tudo sobre a saída de Horta-Osório"

- "Rins de porco em corpo humano"

No Correio da Manhã:

- "CM revela escutas. Sete gestores do Novo Banco investigados"

- "Reportagem na África do Sul. Interpol deu tempo a Rendeiro para tomar banho"

- "Rede de polícias vende perdão de multas"

- "MP quer levantar imunidade. Cabrita arguido por crime na A6"

- "Transferências com Man. City: Autoridade da Bolsa aperta negócios do Benfica"

- "Arouca-Benfica: Veríssimo com exame em Arouca"

- "Costa usa Marcelo para defender maioria absoluta e Rio apanha susto"

- "Kate. Mãe de Maddie trata crianças com covid em Inglaterra"

- "Setúbal. Médico acusado de homicídio por negligência em morte de bebé"

- "Julgamento no Porto. Moreira conhece hoje decisão do caso Selminho"

- "Pretende ir para Braga. Manuel Pinho pede para mudar de casa"

No Público:

- "Sondagem: PSD mais perto do PS e Costa mais longe da maioria absoluta que pediu"

- "Elza Soares, 1930-2022: 'A Mulher do Fim do Mundo' chegou ao fim aos 91 anos"

- "Inquérito da IGAI: SEF: Agressões a Ihor não são 'problema transversal'"

- "Rachel Cusk: O que pode ser um romance? Ela continua à procura de uma resposta"

- "Nova diretiva: Fisco vai ter mais poder para vigiar empresas fictícias"

No Jornal de Notícias:

- "Futebol perdeu um milhão de adeptos nas bancadas"

- "Crise na recruta de novos bombeiros"

- "Mesas de voto para isolados trariam risco acrescido de fraude"

- "INEM: Emergências de saúde mental cresceram 15% face a 2019"

- "Daniel Litvak: 'Abramovich é um órfão que conseguiu vencer na vida'"

- "Lousada: 21 anos de cadeia por matar pai ao cumprir ordens 'de um anjo'"

- "Galiza: Linha de alta tensão ameaça prática de parapente em Montalegre"

- "Partidos respondem sobre regionalização"

- "Antevisão à jornada: Sporting persegue ciclo vitorioso e testa Braga em apuros"

No Diário de Notícias:

- "Justiça: Judiciária vai investigar mortes na cadeia"

- "Irina Golovanova analisa os candidatos às legislativas: 'Se começarmos a valorizar só o embrulho sem o conteúdo então isto fica mesmo triste'"

- "Reinventar Portugal, Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal: 'O setor é um dos motores da economia e foi praticamente excluído do PRR'"

- "Debate das rádios: Marcelo a meio, esquerda de costas voltadas e a maioria absoluta que Costa já pede e volta a pedir"

- "Sebastião Bugalho faz análise das ideias trazidas pelos partidos ao confronto"

- "Médicos: Obrigar a isolamento depois de o romper nas eleições vai ser ainda mais difícil do que hoje"

- "Um ano de Biden: Popularidade a cair, eleições no horizonte e Rússia de novo como ameaça"

No Inevitável:

- "Finlândia também vai a votos, mas com urnas ao ar livre para confinados"

- "Entrevista a Inês Sousa Real: 'A caça é uma das atividades que mais contribui para o declínio das espécies'"

- "Edmundo Inácio: 'Gosto de tornar as minhas atuações épicas'"

- "Imobiliário: 2022 sem descidas à vista"

- "Fernando Tavares Pereira: 'Têm deixado cair os concelhos do interior das Beiras'"

- "Despedimento de grávidas atingiu recorde em 202, mas desceu no ano passado"

No semanário Novo:

- "Réu. Eduardo Cabrita arrisca pena suspensa por acidente mortal que levou à sua demissão"

- "PSD fecha a porta à IL: IRS de quem ganha mais de 100 mil euros não desce"

- "TAP faz voos sem passageiros para manter presença nos aeroportos"

- "Augusto Santos Silva é o preferido de António Costa para substituir Ferro Rodrigues"

- "Entrevista. Rodrigues dos Santos: 'Estou a fazer a campanha sem financiamento da banca'"

No Negócios:

- "Investimento francês em Portugal triplica"

- "Progressividade do IRC subiu numa década"

- "Samsung com faturação recorde de 400 milhões em Portugal em 2021"

- "Perder 'duas ou três' cotadas terá efeito 'limitado' no PSI"

- "Durão Barroso: 'Há um risco substancial de ficarmos presos a ciclos de doses de reforço' [da vacina]"

- "Entrevista a Maria Amélia Martins-Loução: 'As energias renováveis estão longe de serem eficientes'"

- "O que propõem os partidos: Em teoria, todos querem o equilíbrio orçamental"

No semanário O Jornal Económico:

- "[João Nuno Palma, vice-presidente do BCP]: 'Vamos ter de conhecer os riscos climáticos dos nossos clientes'"

- "Auditoria do IGF: Estado atribuiu 3,1 mil milhões em subvenções sem controlo"

- "Samsung com faturação recorde de 390 milhões de euros em Portugal"

- "Seguros: GamaLife assume que está às compras de seguradoras em Portugal para ganhar escala e novos canais"

- "Advisory: Telles cria equipa de Ambiente e Alterações Climáticas, a pensar na descarbonização"

- "Programas eleitorais: Conheça as propostas dos principais partidos para o IRS, Justiça e Saúde"

- "Cibersegurança: Falta de recursos colocam PME em risco 'trágico' de ataques cibernéticos, alertam especialistas"

- "Juros: BCE reconhece que a inflação se manterá elevada durante mais tempo"

- "Legislativas: Pandemia e indecisos justificam sucesso dos debates televisivos entre candidatos"

- "Banca: Carlos Monjardino está a negociar venda do Banco Português de Gestão a um grupo espanhol"

Nos desportivos e no A Bola:

- "Benfica. Ordem para cortar: Veríssimo quer plantel de 24/25 jogadores de campo"

- "Possível saída do Seixal discutida na câmara"

- "Sporting: 'Sinto-me muito querido aqui', Sarabia faz grandes elogios a Amorim"

- "Braga-Alvalade o grande fluxo do milénio"

- "FC Porto: Renovação de Uribe avança"

- "Inglaterra. O melhor som do DJ: Diogo Jota bisa pelo Liverpool frente ao Arsenal"

No Record:

- "Edwards quer ser leão: Pressiona V. Guimarães para sair"

- "Operação 'Cartão Vermelho': Vieira pretendia pagar a mais de um empresário no mesmo negócio"

- "Fisco desconfia de Miguel Moreira em transferências a custo zero"

- "Arouca-Benfica: 'Estamos a mudar em andamento', Veríssimo assume riscos"

- "Entrevista: 'Nunca mais ninguém quer ver 9 contra 11', Tiago Madureira, diretor-executivo da Liga Portugal"

- "FC Porto: Sérgio tem máquina goleadora"

E no O Jogo:

- "'Play-off' do Mundial na mira: Otávio regressa ao onze do FC Porto com os olhos na próxima (e vital) convocatória do selecionador Fernando Santos"

- "Ejaita Ifoni conhece os dragões de cor"

- "Sporting. A vida de Pote no Braga"

- "Em 2022/23, FIFA só permitirá oito empréstimos"

- "Arouca-Benfica: 'Resposta está a ser positiva', Nélson Veríssimo"

- "Braga. Fortaleza negoceia Plazon"