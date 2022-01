Tendências

Boa noite!

A ‘campanha alegre’ prossegue com renovados motivos de interesse, mesmo que possam não ter graça para algumas candidaturas!

4-2 na Madeira é hipótese

Pelo menos dois estudos de opinião nacionais apontam para a probabilidade de um 4-2 na Madeira, a favor do PSD-CDS. Curiosamente, o inquérito no dnoticias.pt revela a mesma tendência. Coincidências. Até porque as sondagens são retratos de cada momento a que importa adicionar margens de erro, indecisões, voto acompanhado e opções de última hora.

Inquérito Como serão distribuídos os seis mandatos em disputa na Região nestas Legislativas? Escolha uma opção PSD/CDS (3) e PS (3)

PSD/CDS (3) e PS (3) PSD/CDS (4) e PS (2)

PSD/CDS (4) e PS (2) PSD/CDS (5) e PS (1)

PSD/CDS (5) e PS (1) PSD/CDS (3), PS (2) e outro (1)

PSD/CDS (3), PS (2) e outro (1) PSD/CDS (4), PS (1) e outro (1)

PSD/CDS (4), PS (1) e outro (1) Outro resultado Enviar opinião

Sonhar não custa

52 partidos já tentaram mas só nove conseguiram eleger deputados para a Assembleia da República. Um assunto que vai poder ler na edição do DN de amanhã enquanto no DIÁRIO há uma abordagem daí decorrente que explica desperdícios.

Três frases

Uma dedicada aos que se julgam barras em fiscalidade

“Há promessas que nenhum partido se atreveria a fazer se os portugueses tivessem um pouco mais de literacia económica e financeira”. Helena Garrido, no Observador

Outra dedicada a Sérgio Marques

"Um deputado que não tem pachorra para a Assembleia da República não tem moral para dizer que António Costa não tem pachorra para as Regiões Autónomas". Paulo Cafôfo, no seu Facebook

E uma terceira óbvia

Uma vez esclarecida a necessidade de alimentar e acarinhar o gado bovino, seria de esclarecer se este objetivo político também é extensivo ao dito cujo caprino. 🐑 pic.twitter.com/R7kkbxywjz — Rui Rio (@RuiRioPSD) January 24, 2022

A Coligadora

Quem gosta dos projectos informativos digitais não dispensa o Observador que depois do Votómetro, lançou a Coligadora. Trata-se de uma ferramenta interactiva que permite atribuir deputados a cada partido e, depois, ensaiar as coligações que permitem governar. Na prática, cada eleitor pode formar Governo e dar a conhecer ao mundo o ensaio laboratorial.

Adivinha

O que terá acontecido que justifique este ar pesado na comitiva socialista madeirense?

1. Costa está a mandar clipping pouco animador a Carlos Pereira?

2. Faltou o vinho e a carne no repasto retemperador?

3. Estará no palco alguém a cantar de forma desafinada?

Não perca a solução no 'Boa Noite' de amanhã.

A banda sonora

Hoje foi dia de ‘pimba’ na campanha nacional do PSD, partido manifestamente entusiasmado com o carrossel das sondagens e que levou Rui Rio a garantir que António Costa está na “iminência” de perder as eleições. Com tanta gente nas nuvens, também por cá, não admira que o famoso Emanuel soltasse o êxito.