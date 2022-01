Jackpot de 49 milhões no próximo concurso do Euromilhões

Ninguém acertou na chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 25 de Janeiro de 2022, pelo que o concurso desta sexta-feira contempla um prémio máximo de 49 milhões de euros.

De acordo com o resultado do escrutínio 007/2022, divulgado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dois apostadores (um em território português) obtiveram o segundo prémio no valor de 272.591,28 euros

Já o terceiro prémio (25.483,62 euros) contemplou cinco apostadores, sendo um de Portugal.