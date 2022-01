Eleições à vista com uma pandemia para cuidar entre as principais notícias dos jornais e revistas

Bom dia. Com as eleições legislativas dentro de 10 dias, enquanto se procura aliviar o cenário de uma pandemia que não dá tréguas, as principais revistas e jornais nacionais que se publicam nesta quinta-feira, dão destaque a outras notícias.

Na revista Sábado:

- "Dor crónica. Terapias eficazes e medicamentos inovadores"

- "Novo Banco. Investigação da PJ a dívidas de Moniz da Maia esteve parada dois anos"

- "The Voice. Mentores contam as melhores histórias do programa"

- "Base de Beja: Acordos secretos com Alemanha financiaram a guerra colonial"

Na revista Visão:

- "Porque temos salários baixos?"

- "Eleições: Guia para decifrar os programas dos partidos"

- "Jovens: A 'droga do riso' que preocupa as autoridades"

- "Elefante na Sala: Joana Marques estreia-se na Visão"

No Inevitável:

- "'Portugal tem três momentos de afirmação: com o Rei fundador, o Rei estratega e o Rei da Europa', entrevista a Ascenso Simões, deputado do PS, que deixa o Parlamento"

- "Covid-19. Infeções continuam a subir e há mais de 700 mil em isolamento"

- "Queda histórica na natalidade"

- "Produtores americanos querem transformar a saga Harry Potter"

- "Legislativas: 'Confinados' vão poder ir votar a 30 de janeiro"

- "Rui Moreira conhece acórdão do caso Selminho amanhã"

- "Crédito à habitação. Taxa de juro caiu em dezembro"

- "Interferência da rede 5G causa caos na aviação americana"

- "Provocações e tensão em alta entre Ucrânia e Rússia"

No Correio da Manhã:

- "Morte de menino vacinado ainda por explicar: Autópsia não desfaz as dúvidas"

- "Novos exames para desvendar óbito"

- "'Cartão Vermelho': Lage critica Benfica por apostar em 'monos'"

- "Mau comportamento em Vizela: Nuno Santos castigado por 'mãos nos genitais'"

- "FC Porto deixa sair jogador: Dragão Mbemba tem 4 datas de nascimento"

- "João Rendeiro levado para a enfermaria"

- "Saúde fragilizada: Febre e tosse atacam ex-banqueiro na cadeia"

- "Idosa de 84 anos com armas: Avó 'metralha' apanhada pela GNR"

- "Entrevista à CMTV: 'Governo mais curto para mesmo Orçamento', promessa de Costa se PS ganhar"

- "Banca. Juros em queda no crédito à habitação"

- "Sindicato alerta. Justiça desespera por 200 procuradores"

No Público:

- "Legislativas 2022: Eleitores isolados poderão votar no dia 30"

- "Ajuda alimentar paga em cartão avança este ano para 30 mil pessoas"

- "Ensino Superior: Ministro empurra regras de acesso para futuro Governo"

- "Crianças e jovens: Desde o início das aulas houve dez mil novos casos por dia"

- "Entrevista: Pedro Penim: 'Ainda estou a apaixonar-me pelo D. Maria'"

- "Boris Johnson: 'Em nome de Deus, vá-se embora', pede ex-ministro"

No Jornal de Notícias:

- "Infeções em crianças triplicam na primeira semana de aulas"

- "Confinados com luz verde para votar"

- "Italiano dado como morto foi detido, mas acabou por escapar"

- "Inquérito: PGR investiga nacionalidade de Abramovich"

- "FC Porto: Os segredos da máquina azul sem Conceição no banco"

- "Partidos respondem sobre política fiscal"

- "Ricardo Araújo Pereira torna a dar nega a André Ventura"

- "Fernando Tordo: 'Se a Direita ganhar as eleições, volto a emigrar'"

No Diário de Notícias:

- "Numa década, 10 mil professores desistiram de ensinar"

- "Campanha: Rio e Ventura recusam trocar a rua por presença no último debate"

- "Dois milhões de infetados: Abertura de escolas fez disparar números da covid"

- "Reinventar Portugal: Carlos Mineiro Aires, bastonário dos engenheiros: 'Quem não vota nunca terá legitimidade para exigir ou criticar'"

- "Observatório: Europeus em confinamento consumiram mais canábis e menos ecstasy"

- "88 dólares/barril: Petróleo em máximos de sete anos pressiona ainda mais custos energéticos"

- "Ana Catarina: Guarda-redes de futsal do Benfica três vezes melhor do mundo: 'Que início!'"

No Negócios:

- "Taxa turística rende menos 70% a câmaras"

- "BCE sugere despesa ao avaliar países do euro"

- "Energia: Renováveis da EDP com produção a subir 6%"

- "Imobiliário: Hospital Particular de Almada duplica com franceses"

- "'Lex': Infrações ao ePrivacy com coimas até 20 milhões"

- "Série 5 dias, o que propõem os partidos: Sistema de pensões: existem modelos para todos os gostos"

- "Fisco arrisca devolver imposto nas termas"

- "'Yelds' vão continuar a subir, sem ameaçar o valor das ações"

No A Bola:

- "Janela aberta para Everton: Brasil chama pelo extremo, que pode deixar o Benfica já neste mercado de inverno"

- "Sporting: Nuno Santos falha SC Braga"

- "FC Porto: Milan e Bétis na corrida por Mbemba"

- "Sérvia-Portugal (2-4). Futsal. Campeão puxa pelos galões"

- "Jéssica Silva vai ser águia"

No Record:

- "Amorim aperta titulares: Rúben reforça mensagem de exigência aos mais utilizados"

- "Benfica: Everton volta ao onze"

- "FC Porto: Diaz e Uribe falham Marítimo"

- "Europeu de Futsal. Sérvia-Portugal (2-4): Virar à campeão"

E no O Jogo:

- "Alívio à direita. João Mário recomeçou a treinar e estará disponível no FC Porto-Famalicão"

- "Futsal: Braz teve de acionar o alarme"

- "Braga: 'É o melhor período da história', António Salvador nas comemorações do 101.º aniversário"

- "Sporting. CD pune Nuno Santos"

- "Entrevista: 'Falta coragem para legislar', Emanuel Medeiros, que será reconduzido na presidência do SIGA [Sport Integrity Global Aliance], está convencido de que a corrupção no desporto atingiu um limite"

- "Benfica: Otamendi vai falhar Allianz Cup"

- "Barcelona quer Grimaldo em saldo"