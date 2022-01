Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Criança de 6 anos morre após vacina"

- "Menino entrou sábado no Hospital de Santa Maria em paragem cardiorrespiratória"

- "CM revela escutas. Benfica: Rui Costa faz queixa de esquemas milionários"

- "Árbitro desvia 114 mil euros e ganha um milhão em apostas"

- "Misericórdia de Ourique. Sessão de julgamento adiada para perícia psiquiátrica"

- "Secretário-geral de Rio: MP pede condenação de José Silvano"

- "Aos 67 anos. Cancro mata Armando Gama"

- "Debate entre candidatos. António Costa pede maioria absoluta"

- "Mercados. Criptomoedas na vertigem do sobe e desce"

- "Aeroporto de Lisboa. Polícia Judiciária 'caça' máfia dos testes"

- "Antigo autarca. Jaime Marta Soares julgado por negócio com fotocopiadoras"

Público:

- "Um quinto das vagas para estágios na função pública ficou por preencher"

- "Legislativas 2022: Vinte milhões viram os debates -- afinal, os portugueses querem saber de política"

- "Covid-19: Portugal próximo do pico da quinta vaga, com 400 mil pessoas isoladas no final do mês"

- "Drogas: 40% usam canábis para tratar depressão e ansiedade"

- "Credit Suisse: Horta Osório afastado após violar regras da pandemia"

- "Ásia: China força regresso dos seus fugitivos no estrangeiro"

- "Ténis: O futuro da carreira de Djokovic depende de uma vacina"

- "Arte antiga: Um teto pintado por Caravaggio no leilão do século em Itália"

- "Alterações climáticas: Mundo vai 'pagar' caro pelo degelo do solo gelado nas regiões polares"

Jornal de Notícias:

- "Mais de metade das casas vale menos de 50 mil euros"

- "Maiores fortunas do mundo duplicaram durante a pandemia"

- "Testes a alunos avançam já esta semana"

- "Partidos respondem sobre Educação"

- "PSD: 'Pesadelo' de José Silvano na Justiça ensombra campanha"

- "Coimbra: CP acusada de incúria na morte de antigo vice-reitor na linha de comboio"

- "Porto: Projeto municipal dá alento a cuidadores informais"

- "Desporto: Chicotadas psicológicas no futebol que funcionam"

- "Armando Gama: Músico morre aos 67 anos vítima de cancro"

Diário de Notícias:

- "Covid-19: 'Estamos cada vez mais imunes ao vírus' [João Paulo Gomes, coordenador do estudo sobre diversidade genética do SARS-CoV-2]"

- "Debate: Oito contra um. António Costa pede 'maioria absoluta'"

- "Legislativas: Impostos, rendas acessíveis, preços regulados, são propostas para a habitação"

- "Europa: Mulher antiaborto, Roberta Metsola é favorita para liderar o Parlamento Europeu"

- "Automóveis: Semicondutores em falta travam recuperação da produção"

- "The Best: Lewandowski bisa numa gala em que Ronaldo teve prémio especial"

- "João Melo: África 2022: O ano de todas as eleições"

Inevitável:

- "Horta Osório: A ascensão e queda do 'special one' da banca"

- "Covid-19: Semana com recorde de infetados deixa mais de 630 mil em casa"

- "Legislativas: Que propostas têm os partidos para a TAP?"

- "Justiça. Bastonário dos Advogados analisa o que propõem os dois maiores partidos: 'Programas do PS e PSD coincidem numa clara tentativa de controlo político da justiça'"

- "Debate sobre prisão perpétua entre Costa e Rio volta a fazer faísca"

- "Fim da PPP: Gestão privada do Hospital Beatriz Ângelo termina hoje"

- "Centeno faz balanço de 2021: 'Não devemos ficar tão desapontados'"

- "Educação para a Cidadania: Afinal a disciplina é ou não é importante?"

- "5G: Americanos pressionaram ingleses para boicotar Huawei"

Negócios:

- "Maiores economias prestes a travar ritmo"

- "Leis laborais dividem a esquerda, mas também a direita"

- "Risco judicial da Efacec no Brasil baixa"

- "Automóveis: Portugal produziu 1,2 milhões de veículos em quatro anos"

- "Aviação: Aeroportos recuperam sete milhões de passageiros"

- "Gamificação da bolsa esconde custos opacos"

- "Mariana Mazzucato: 'As vacinas contra a covid devem ser encaradas como vacinas para o povo'"

Record:

- "Sporting. 'Não retiro uma vírgula ao que disse sobre Pinto da Costa', Varandas"

- "Benfica. Darwin lidera lista do Newcastle"

- "FC Porto. Evanilson já pagou metade da promessa: Soma 12 golos, quer chegar aos 20"

- "Lewandowski no topo do mundo"

- "Ronaldo distinguido por recorde de golos na seleção"

- "Entrevista. Soares: 'Rúben Semedo assenta como uma luva no FC Porto'"

O Jogo:

- "'É o meu melhor momento', Evanilson já superou os dez golos de 2020/21, diz-se feliz no FC Porto e promete dar tudo 'pelo título'"

- "Sporting: Varandas confirma recandidatura"

- "Benfica. Svilar quer garantias"

- "Braga. Castro: Talismã está de volta"

- "Portimonense-V. Guimarães (1-1): Anderson apagou luz"

- "FIFA. Rúben Dias e Ronaldo no onze do ano"

A Bola:

- "'Rúben Amorim teria ido para o Benfica se não o tivéssemos contratado', Varandas defende decisão no tempo certo"

- "Benfica: Taarabt está no mercado"

- "FC Porto. Pressa para fechar Eustáquio"

- "'Evanilson tem um futuro brilhante', garantia de Odair Hellmann, treinador que o lançou no Fluminense"

- "FIFA. Lewandowski vence o The Best"