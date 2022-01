Chega diz que foi alvo de ataque informático no 'site' e portal

O líder do Chega, André Ventura, disse que o partido foi hoje alvo de um ataque informático no portal partidário e no seu 'site' e que irá apresentar na sexta-feira participação na Procuradoria-Geral da República.

Pouco depois de ter respondido a perguntas dos jornalistas antes do jantar-comício em Chaves, distrito de Vila Real, André Ventura voltou a chamar a comunicação social para uma comunicação, em que disse que o partido foi alvo de um ataque informático ao fim da tarde, que terá afetado o 'site' e portal do Chega.

A Lusa consultou o 'site' do partido e aparentemente está a funcionar.

Segundo o líder do partido de extrema-direita, o Chega "não tem o domínio total de muitas das funcionalidades, quer do 'site', quer do portal".

"Há 'e-mails' que não estão a funcionar", referiu, numa comunicação onde não soube esclarecer se os ataques levaram à subtração de dados ou outro tipo de informação alojada naquelas duas plataformas.

Com uma página A4 com um gráfico, André Ventura explicou que os picos que se viam estavam relacionados com os vários ataques, com alguns deles a terem tido origem em servidores alojados em países terceiros.

"A situação neste momento é algo complexa", referiu, lamentando que a situação ocorra "no meio de uma campanha eleitoral".

Questionado pela agência Lusa sobre como foi identificado o ataque, André Ventura não soube responder -- "percebo muito pouco disto" -, tendo também escusado divulgar a empresa de cibersegurança que está a reportar a situação.

No final, a agência Lusa pediu a página A4 que apresentava na comunicação, mas o líder do Chega referiu que só a irá divulgar após a participação à Procuradoria-Geral da República, que deverá decorrer na sexta-feira.